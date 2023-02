Betrunken auf der Autobahn

Ein 25 Jahre alter Mann ist am Samstagabend gegen 22 Uhr betrunken und zu Fuß auf der Autobahn unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Verkehrsteilnehmer den auf dem Standstreifen der A 656 laufenden Fußgänger der Polizei gemeldet. Beamte des Autobahnpolizeirevieres Mannheim konnten die Person anschließend zwischen der Anschlussstelle Mannheim-Neckarau und dem Autobahnkreuz Mannheim einer Kontrolle unterziehen. Der 25-Jährige soll laut Polizeibericht orientierungslos und derart alkoholisiert gewesen sein, dass er sich an der Leitplanke entlang hangelte und gestützt werden musste. Er war nicht mehr dazu in der Lage, einen Alkoholtest durchzuführen. Die Beamten nahmen ihn in Obhut. Verletzt wurde niemand. red

