Betrug per Chat und Telefon

Insgesamt 10 000 Euro haben Betrüger erneut erfolgreich über den Messengerdienst WhatsApp ergaunert. In allen drei Fällen in Mannheim, Walldorf und Sinsheim haben sich die Täter laut Polizei als Kind der Geschädigten ausgeben. Ihr Anliegen: Ihr Mobiltelefon sei kaputt, weshalb sie unter einer neuen Telefonnummer via Textnachricht Kontakt aufnehmen würden.

Anschließend baten sie über WhatsApp um finanzielle Hilfe, da sie Rechnungen nicht bezahlen könnten. Nachdem der Betrug aufgeflogen war, erstatteten die Geschädigten Anzeige. Weiterführende Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei. Außerdem warnt die Polizei erneut vor Anrufen von Telefonbetrügern bei Senioren. Sie geben sich als falsche Ärzte oder Krankenhausmitarbeiter aus und bitten Angehörige, in Vorkasse zu treten und horrende Beträge für dringende Operationen oder Medikamente vorzustrecken. Auch diese Masche fällt unter die Kategorie Schockanrufe. Dabei wird oft älteren Menschen vorgegaukelt, der Sohn oder die Tochter bräuchte aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls dringend Geld, entweder für die eigene Behandlung oder um eine Haftstrafe aufgrund der fahrlässigen Verletzung anderer abzuwenden. Dabei wird der Schockmoment ausgenutzt und durch geschickte Gesprächsführung verstärkt, die auch einen Wechsel zwischen verschiedenen angeblichen Gesprächspartnern wie Ärzten, Anwältinnen, Richterinnen oder Polizisten beinhaltet.

Aufgrund der scheinbaren Autorität gelingt es häufig, zusätzlichen Druck aufzubauen. Die Betrüger variieren ständig ihre Maschen und passen sie aktuellen Gegebenheiten an. Die Polizei rät Angerufenen, direkt aufzulegen, keine persönlichen Daten oder Auskunft über finanzielle Verhältnisse zu geben und niemals Geld an Fremde zu übermittel oder zu überweisen. lia/pol