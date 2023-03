Betreuer gesucht

Der Betreuungsverein des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) sucht Ehrenamtliche, die Interesse haben, eine rechtliche Betreuung für einen anderen Menschen zu führen. Es handelt sich dabei um Menschen, „die aufgrund einer seelischen, geistigen oder körperlichen Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln, erklärt der SkF. Für alle ehrenamtlichen Interessierten bietet der Sozialdienst an diesem Montag, 13. März, um 18 Uhr einen zweistündigen kostenlosen Einführungskurs in den Räumen des SkF in B 5, 20 an: Es wird um verbindliche Anmeldung unter 0621/120 80 14 (Frau Steinmetz) gebeten. see

