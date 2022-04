Beten für Reformen

Zu einem ungewöhnlichen Gottesdienst treffen sich die Gläubigen und die Geistlichen am Mittwoch, 13. April um 12.15 Uhr in der Marktplatzkirche St. Sebastian. Der, so der Titel, „Bekenntnisgottesdienst“ ist mit dem Motto „Wir stehen für eine andere Kirche“ überschrieben. Das gesamte, neunköpfige Seelsorgeteam der Seelsorgeeinheit Johannes XXIII., die Innenstadt, Jungbusch, Oststadt, Schwetzingerstadt, Neuostheim und Neuhermsheim umfasst, einschließlich Dekan Karl Jung wolle sich dabei „angesichts der desolaten Zustände der katholische Kirche eindeutig positionieren“, erklärt Pfarrer Oliver Wintzek. Die Zukunft der Kirche stehe auf dem Spiel. Deshalb hätten die Gläubigen, „das Recht zu erfahren, dass wir für einschneidende Reformen stehen, dass wir nicht gewillt sind, Teil eines Systems zu sein, für das wir uns alle in Grund und Boden schämen“, begründet Wintzek, der schon oft mit deutlichen Worten des Missbrauchskandal und andere Zustände in der katholischen Kirche kritisierte, die Aktion. Mit ihr fordere man per öffentlichem Bekenntnis „eine andere Kirche“. pwr

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1