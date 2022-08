Beteiligungsprojekt „2023 Vasen für Mannheim“ macht Station am Herzogenriedpark

Mannheim. Das Beteiligungsprojekt „2023 Vasen für Mannheim“ macht diese Woche Station am Herzogenriedpark. Von Montag bis einschließlich Donnerstag, 1. bis 4. August, wird jeweils von 15 bis 19 Uhr am Haupteingang Vasentöpfern für alle angeboten. In der Pressemitteilung dazu heißt es „Was liegt näher, als anlässlich einer Bundesgartenschau an Blumen zu denken?“ Als das Künstler*innenkollektiv barac Kunst/Kultur/Soziales auf eine Lehm-Ader mitten auf ihrem Gelände im neuen Stadtteil Franklin gestoßen sei, hätten sie daraus den Plan entwickelt, gemeinsam mit interessierten Mannheimerinnen und Mannheimern Vasen herzustellen. „Alle sind eingeladen und aufgerufen, Vasen zu töpfern – insgesamt 2023 Stück.“

Die Teilnahme ist kostenlos, es muss auch keine Eintrittskarte für den Herzogenriedpark erworben werden. Am Donnerstag mündet die gemeinsame Arbeit in einem Abschlussfest mit Verköstigung.

Jede Vase sei ein Einzelstück, heißt es, gefertigt von Künstlern, Kindern, Erwachsenen, Menschen mit Betreuungsbedarf, Schulklassen, Kindergärten oder Interessierten. Ausgestellt werden die Vasen unter anderen im „the-golden-village-Laden“ in P 3, 6 auf der Fressgasse. „Menschen, Handwerk, Kunst, Buga, Teilhabe, Blumen, Innenstadt, Vororte, Mannheim – das alles wird bei 2023 Vasen zu einer im wahrsten Sinne griffigen Idee verknüpft."

