In einem digitalen Zukunftslabor suchen Interessierte vom 19. bis zum 21. März nach Lösungen für aktuelle Herausforderungen: Wie lässt sich ein krisenfestes, klimaneutrales und demokratisches Deutschland nach Corona im digitalen Zeitalter gestalten? Dazu will die bundesweite Initiative #UpdateDeutschland Bürgerinnen und Bürger, Vertreter von Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Politik ins Gespräch bringen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Mannheim habe dazu ein Dutzend Themen angemeldet. Besonderer Fokus dabei: „Wie lässt sich das Leitbild 2030 der Stadt so schärfen, dass Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft gemeinsam an dessen Verwirklichung arbeiten?“ Es geht auch um wirtschaftliche Nachhaltigkeit auf lokaler Ebene, zudem um das Weiterentwickeln digitaler Bildungsangebote in Museen oder digitale Beteiligung von Menschen mit Behinderungen. Gemeinsam löse man Herausforderungen besser, heißt es, daher seien alle Mannheimerinnen, Mannheimer und Akteure der Zivilgesellschaft – egal ob Gründer, Initiative oder Unternehmen – eingeladen, bis zum 17. März Herausforderungen zu melden.