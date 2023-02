Besuchertage: Roche in Mannheim lädt Interessierte in Werk ein

Mannheim. Geschäftiges Treiben bei Roche in Mannheim: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spazieren durch den werkeigenen Park, Gabelstapler bringen Paletten in das nahe gelegene Lager und zwischendurch fahren schwer beladene Lastwagen zur nächsten Baustelle. Alltag auf dem Werkgelände – aber nicht nur für die Mitarbeitenden von Roche.

Vielmehr können ab Mittwoch, 15. März auch interessierte Gäste einen Blick hinter die Werktore werfen. Dann steht die „Logistik” von 16 bis 17.30 Uhr im Mittelpunkt, am 23. Mai zwischen 15 und 16.30 Uhr die „Labordiagnostik”. Am 12. Juli steht der Besuchertag von 16 bis 17.30 Uhr unter dem Motto „Reagenzienproduktion”. Am 10. Oktober 2023 erfahren die Gäste von 16 bis 17.30 Uhr bei einem Werkrundgang Wissenswertes über Roche.

Mehr Informationen zur Anmeldung. Die Gäste müssen ihren Personalausweis mitbringen.