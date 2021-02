Mannheim.. Weil die festgelegte Obergrenze von 1500 Besucherinnen und Besuchern erreicht war, wurden die Eingänge des Mannheimer Herzogenriedparks am Sonntag gegen 13 Uhr geschlossen. Das teilte die Stadtverwaltung gegen 14.30 Uhr mit. An diesem Sonntag werden damit auch keine weiteren Besucher in die Grünanlage gelassen. Die Lage habe sich trotz der 1500 Besucher "entspannt" gestaltet, trotzdem wolle man kein Risiko eingehen, heißt es in der Mitteilung. "Wir freuen uns , dass das Angebot von vielen Familien angenommen wurde und sich alle diszipliniert verhalten haben."

Der Herzogenriedpark war am vergangenen Freitag erstmals wieder geöffnet worden - ohne Eintritt, und mit Vorgabe einer Obergrenze für Besucher. Am Samstag war diese Obergrenze - wohl wegen des regnerischen Wetters - nicht erreicht worden.