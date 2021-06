Besucherbegrenzung in Mannheimer Freibädern bleibt

Die einheitliche Ein-Uhr-Sperrstunde in Gaststätten fällt, in die Innenräume von Restaurants geht es ab sofort auch ohne Test – und im Freien gilt keine Maskenpflicht mehr: Das sind nur einige wenige der Lockerungen, die an diesem Mittwoch in Kraft treten. Grund: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag seit Freitag – und damit an fünf aufeinanderfolgenden Tagen – unter der Marke von zehn Fällen auf 100 000 Einwohner.

Trotz der niedrigen Zahlen besteht allerdings in den Mannheimer Freibädern weiterhin eine Besucherbegrenzung. Darauf weist der Fachbereich Sport und Freizeit hin. So dürfe sich beispielsweise aktuell in Nichtschwimmerbecken pro drei Quadratmeter Wasserfläche eine Person aufhalten – vorher war dies eine Person pro vier Quadratmeter. Im Herzogenriedbad erhöhe sich somit im Zeitfenster 10.30 bis 20 Uhr ab 1. Juli die Kapazitätsgrenze von aktuell 1750 auf 3000 Besucherinnen und Besucher.

Impfteams in der Unterstadt

Auch die Pflicht zur Kontaktdatenerfassung bleibe unverändert bestehen, weshalb man am Online-Ticketing festhalte. Freibadkarten können bis zu sieben Tage im Voraus unter schwimmen-mannheim.de erworben werden.

Noch bis Sonntag, 4. Juli, sind die mobilen Impfteams auf der Schönau unterwegs – mit dem Vakzin Moderna im Gepäck. Das Angebot richtet sich an alle auf der Schönau mit Hauptwohnung gemeldeten Personen über 18 Jahren. Das mobile Impfzentrum wird von 9 bis 14.30 Uhr im Kulturzentrum im Siedlerheim, Bromberger Baumgang 6, angeboten. Zudem steht ein Impfbus im gleichen Zeitraum auf dem Parkplatz an der Endhaltestelle in der Ortelsburger Straße.

Weitere Vor-Ort-Angebote gibt es vom 5. bis 11. Juli, jeweils von 9.30 bis 14.30 Uhr, in der Unterstadt. Im Einsatz werde hier ebenfalls Moderna sein. Anlaufstelle ist die Begegnungsstätte Westliche Unterstadt (Café Filsbach) in J 6, 1-2. Am Montag starten die Impfteams um 9.30 (bis 14.30) Uhr, ab Dienstag beginnt das Angebot um 9 Uhr. Zudem kommt ein Impfbus, den Standort gibt die Verwaltung noch bekannt. Impfberechtigt sind alle in den Quadraten E bis K beziehungsweise P bis U mit Hauptwohnung gemeldeten Personen ab 18 Jahren.