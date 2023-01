Besuch bei Normannen

Zur aktuellen Sonderausstellung „Die Normannen“ bieten die Reiss-Engelhorn-Museen ein abwechslungsreiches Begleitprogramm an. Am Mittwoch, 25. Januar, steht um 18 Uhr unter dem Titel „Gossip gab’s auch im Mittelalter“ eine außergewöhnliche Lesung auf dem Programm.

Das Normannen-Team liest aus mittelalterlichen Quellen. Diese stammen aus unterschiedlichen Regionen und offenbaren spannende, unterhaltsame und teils überraschende Geschichten über die „Menschen aus dem Norden“. Die Veranstaltung findet im Florian-Waldeck-Saal im Museum Zeughaus C5 statt. Sie ist eine Kooperation mit den LeseZeichen Mannheim. Der Eintritt ist frei.

Tänzerische Zeiteise

Selbst aktiv werden die Besucherinnen und Besucher bei einem Tanz-Workshop am Freitag, 3. Februar 2023. Um 17.30 Uhr können sie sich in der Normannen-Ausstellung Anregungen holen und schwingen danach das Tanzbein. Die Teilnehmenden erwartet eine tänzerische Zeitreise – von den normannischen Königshöfen bis zu den Tanzböden der Neuzeit. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Rufnummer 0621/293.37 71 oder per Mail unter rem.buchungen@mannheim.de.

Die Sonderausstellung „Die Normannen“ ist noch bis 26. Februar 2023 zu sehen. Sie entführt auf eine abenteuerliche Reise von Skandinavien bis ans Mittelmeer. Neben 300 hochkarätigen Exponaten entführen aufwändige Inszenierungen, virtuelle Rekonstruktionen und Mitmach-Stationen ins Mittelalter. red