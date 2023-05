Bestnoten für die Universität Mannheim

Die Universität Mannheim hat im neuen Hochschulranking des Centrum für Hochschulentwicklung Bestnoten erhalten. In diesem Jahr wurden die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Soziale Arbeit neu bewertet. Erstmals gaben die Studierenden in diesen Fächern auch ihr Urteil zu digitalen Lehrelementen ab. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse von Deutschlands größtem Hochschulranking mit Zahlen aus der Metropolregion jetzt im neuen ZEIT Studienführer sowie auf HeyStudium.

Unter den Hochschulen in Baden-Württemberg in der Region Rhein-Neckar zeichnet sich demnach besonders die Universität Mannheim in den Fächern BWL, VWL, Jura und Wirtschaftsinformatik durch viele sehr gute Studierendenbewertungen aus: Die Ergebnisse spiegeln eine große Zufriedenheit mit der allgemeinen Studiensituation, der Betreuung und Unterstützung, den Lehrangeboten, den Ausstattungsmerkmalen und dem Einsatz digitaler Lehrelemente wider. Die Fächer BWL und VWL weisen zudem Spitzenplatzierungen bei Forschungskriterien und eine hohe Forschungsreputation auf.

In Heidelberg an der Ruprecht-Karls-Universität zeigt sich das Fach VWL als besonders forschungsstark. Am Karlsruher Institut für Technologie sind die Studierenden in den Fächern Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsingenieurwesen sehr zufrieden mit dem Lehrangebot, der Studienorganisation und Ausstattung. Unter den Hochschulen für angewandte Wissenschaften bekommen die SRH Hochschule Heidelberg in Wirtschaftsrecht, die Hochschule Mannheim in Wirtschaftsingenieurwesen. red/dir