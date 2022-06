Beständiges Bauen als Aufgabe

Architektur von innen und außen begutachten, Trends beim Planen und Bauen verstehen, mit Experten fachsimpeln: Am Samstag, 25. Juni, ist wieder der bundesweite Tag der Architektur. Dazu lädt die Architektenkammer Baden-Württemberg zum insgesamt 25. Mal interessierte Bürger zu kostenlosen Besichtigungstouren in den Stadt- und Landkreisen ein. Motto: „BESTÄNDig BAUen“. Banner und Flaggen in Türkis machen in diesem Jahr auf den Tag optisch aufmerksam.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Es ist das Megathema des Bausektors, denn Ressourcen- und Flächenverbrauch zu minimieren sowie die Gebäude dem Klimawandel anzupassen, geben den Rahmen künftiger Bautätigkeit vor“, so Kammervorsitzende Karin M. Storch. Auf dem Programm stehen diesmal zwei Bauprojekte: Zum einen die im Herbst 2021 fertig gestellte Sanierung der ÖVA-Passage, P7, 5-7 (Bauherr: Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH/ Architekt: blocher partners, Mannheim). Treffpunkt zum Rundgang ist am Eingang Planken neben der Bäckerei Grimminger.

Jeweils zwei Führungen

Das zweite Anschauungsobjekt ist die Schillerschule, Luisenstraße 72-76 (Bauherr: Stadt Mannheim, vertreten durch BBS Bau- und Betriebsservice GmbH; Architekt: Striffler + Striffler Architekten GmbH, Mannheim). Treffpunkt ist auf dem Schulhof an der Luisenstraße. An beiden Gebäuden werden jeweils zwei Führungen (13 und 15 Uhr) angeboten. Zur Vermeidung von Ansteckungsrisiken findet keine gemeinsame Busfahrt statt. Die Teilnehmenden müssen die Objekte individuell aufsuchen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Vor Ort erläutern Architekten und Bauherren den Interessierten, unter welchen Aspekten das jeweilige Bauwerk entstanden ist, welche Gestaltungsideen beim Modernisieren zugrunde liegen. Während der Besichtigung bietet sich den Teilnehmenden die Gelegenheit zum Gespräch. „Fragen zur Gestaltung, Konstruktion oder Wirtschaftlichkeit haben hier genauso ihren Platz wie solche zur Energieeffizienz, Barrierefreiheit oder Stadtplanung“, hebt Karin M. Storch hervor.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wer an der Besichtigung teilnehmen möchte, muss sich bei der Mannheimer Kammergruppe frühzeitig anmelden – entweder für eine Führung um 13 oder um 15 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Anmeldung erfolgt direkt bei der Kammergruppe unter 0621/8 28 14 24 oder akbw@storchundfederle.de. Der bundesweite Tag der Architektur findet bereits zum 27. Mal statt. Insgesamt beteiligen sich landesweit rund 30 Kammergruppen mit einem eigenen Angebot. Das gesamte Programm ist unter www.akbw.de einsehbar. Welche Objekte in den Stadt- und Landkreisen zu besichtigen sind, steht unter www.akbw.de/tag-der-architektur.