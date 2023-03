Bessere Behandlung von Lungenkrebs

Große Anerkennung für die medizinische Forschung in der Stadt: Krebsforscher des an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg angesiedelten European Center for Angioscience (ECAS) sind an einem kürzlich ins Leben gerufenen internationalen Konsortium beteiligt. Das internationale Kooperationsprojekt Lucia hat die Verbesserung der Vorsorge, Früherkennung und Behandlung von Lungenkrebs zum Ziel. Wie die Universitätsmedizin Mannheim (UMM) mitteilte, erhält die Abteilung Mikrovaskuläre Biologie und Pathologie unter der Leitung von Jonathan Sleeman für ihre Forschung 799 000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sleemans Team gehört damit zu den insgesamt 22 Mitgliedern europaweit, die im Rahmen von Lucia ein interdisziplinäres Konsortium bilden. Die Koordinierung liegt bei Hossam Haick am Israel Institute of Technology (Technion) in Haifa. Gemeinsam wollen die Experten daran arbeiten, die molekularen Mechanismen der Krankheit besser zu verstehen.

Sleeman leitet ein Arbeitspaket, das darauf abzielt, mithilfe der Künstlichen Intelligenz (KI) neue genetische Faktoren zu identifizieren, die die Tumorentstehung und das Fortschreiten von Lungenkrebs beeinflussen – und die damit potenzielle neue Ziele für die Krebstherapie darstellen. „Bei den KI-Analysen werden wir eine Vielfalt von Daten kombinieren, um ein umfassendesBild der biologischen Prozesse und Interaktionen, aber auch zum Einfluss äußerer Faktoren zu erhalten“, erklärte Sleeman.

Sämtliche Risikofaktoren gesucht

Obwohl Rauchen als wesentlicher Risikofaktor für Lungenkrebs gilt, tritt die Erkrankung häufig auch bei Nichtrauchern auf. Das Konsortium hat es sich zur Aufgabe gemacht, möglichst sämtliche Risikofaktoren zu ermitteln und davon ausgehend Methoden zu entwickeln, um die Krankheit häufiger verhindern, besser diagnostizieren und wirksamer behandeln zu können.

Die Kartierung umfasst unter anderem individuelle Risikofaktoren wie den Lebensstil, externe Faktoren wie Verkehr, Klima und sozioökonomische Aspekte sowie biologische Prozesse einschließlich Veränderungen auf genetischer Ebene. Sleemans Team wird auch dazu beitragen, die Auswirkungen von genetischen Faktoren auf die Entstehung und das Fortschreiten von Lungenkrebs zu überprüfen. red