Bernd Siegholt (AfD)

Zu Beginn seiner Rede zeigt sich Bernd Siegholt enttäuscht. Die AfD und ihre Anträge würden von den anderen Fraktionen systematisch ignoriert. Er bitte alle darum, über eine konstruktive Zusammenarbeit nachzudenken. Inhaltlich weist Siegholt als Erstes auf den enormen Schuldenberg der Stadt hin, der „durch immer neue Bauprojekte“ (konkret nennt er Nationaltheater und Klinikum) sowie „sinnentrückte Straßenrückbau- und Sperrmaßnahmen“ weiter erhöht werde. Der AfD-Fraktionschef spricht sich für mehr bezahlbaren Wohnraum aus, da solle auch die städtische Gesellschaft GBG wieder stärker aktiv werden. Bei Neubauten müsse man auch an Autoabstellplätze denken und nicht aus ideologischen Gründen nur Fahrräder und Elektroroller fördern. In der Bildungspolitik wünscht sich Siegholt klassische Betreuungskonzepte zurück, besonders die Kleinsten bräuchten viel Zeit mit ihren Bezugspersonen, „keine Verstaatlichung der Kindheit wie in der DDR“. Doch seien auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Ganztagsschulen an sozialen Brennpunkten richtig. Ferner fordert Siegholt mehr Sauberkeit und Sicherheit durch eine Aufstockung des kommunalen Ordnungsdienstes. sma

