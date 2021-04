Mannheim. Ein 33-jährigen Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen, jedoch ohne Führerschein unterwegs gewesen. Laut Polizei wurde der Mann gegen 4.20 Uhr von Beamten kontrolliert. Dabei stellten diese bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 1,2 Promille an. Im Anschluss wurde der 33-Jährige zur Durchführung einer Blutentnahme zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht. Hier wurde ein Drogenvortest in Form eines

Urintests durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Kokain. Da zudem noch Fälschungsmerkmale am Führerschein festgestellt werden konnten, wurden die Beamten stutzig. Ermittlungen ergaben, dass der 33-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt worden ist.

Neben der Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, unter dem Einfluss von Alkohol

und anderer berauschender Mittel, werden gegen den Fahrer nun auch Strafanzeigen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Urkundenfälschung vorgelegt. Da der 33-Jährige auch keinen triftigen Grund für seinen Aufenthalt im Stadtgebiet Mannheim vorweisen konnte, wird gegen ihn zudem eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Verfügung der Stadt Mannheim in Bezug auf die Coronaverordnung vorgelegt.