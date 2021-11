Beratung und Vorlesen

„Medien on Tour“ heißt der Service, den die Stadtbibliothek Mannheim seit 2019 anbietet: Der Lieferdienst bringt die gewünschten Medien zu Menschen, die aufgrund ihres Alters, einer Krankheit oder einer Behinderung nicht mobil sind. Jetzt wird der Service erweitert, wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt.

Bei „Medien on Tour“ bringen Medienbotinnen und -boten Bücher, Hörbücher, Filme und Zeitschriften nach Terminabsprache nach Hause und holen sie dort auch wieder ab. Gemeinsam mit Ehrenamtlichen des Mannheimer Seniorenrats wird dieses Angebot nun ausgeweitet. So beraten die Medienbotinnen und -boten fortan auch bei der Nutzung von E-Book-Readern oder informieren blinde und sehbehinderte Menschen über die Angebote des Deutschen Zentrums für barrierefreies Lesen (dzb lesen). Nach Absprache besteht auch die Möglichkeit, sich aus den gelieferten Büchern vorlesen zu lassen, heißt es in der Mitteilung.

Anmeldung von zu Hause aus

Geplant ist darüber hinaus die Abwicklung der Anmeldeformalitäten durch das Team von Medien-on-Tour, falls Interessierte noch keinen Bibliotheksausweis haben. Dieser ist Voraussetzung, um den kostenlosen Lieferdienst der Stadtbibliothek Mannheim nutzen zu können. Die Botinnen und Boten bringen die Medien sowohl in Privathaushalte als auch in Seniorenwohnheime und Pflegeeinrichtungen.

Interessierte, die den Service nuten möchten, können unter Telefon 0621/293 89 33 oder unter stadtbibliothek.medien@mannheim.de mit der Stadtbibliothek Mannheim Kontakt aufnehmen. red/agö

