Bequem und risikofrei

Die Komfortzone ist nicht unbedingt ein Ort, sondern vor allem eine Lebensweise, die vom Charakter und der Persönlichkeit eines Menschen abhängt. Mir persönlich tut es gut, hin und wieder in meiner eigenen Komfortzone zu verweilen. Hier kenne ich mich aus, fühle mich wohl und kann entspannen. Diese Komfortzone allerdings wieder zu verlassen, kann ganz schön schwierig sein – zumindest dann, wenn es keinen konkreten Anlass gibt.

Außerhalb dieser Komfortzone warten neue Erfahrungen und Herausforderungen, die mir einiges abverlangen. Nicht selten muss ich mich meinen Ängsten stellen. Es wird unbequem und risikoreich. Es ist ein Wagnis. Da draußen, also außerhalb meiner Komfortzone, brauche ich Mut. Mut, neue Wege zu gehen. Mut, nicht aufzugeben, sondern durchzuhalten. Mut, auch um Hilfe zu bitten.

„Fürchte dich nicht!“ So sprach der Engel zu Maria, als er sie aus ihrer Komfortzone riss. Hochschwanger macht sie sich mit ihrem Mann Josef auf den beschwerlichen Weg nach Bethlehem. Das Kind, das sie unter ihrem Herzen trägt, ist der Sohn Gottes. Gott selbst hat sie auserwählt und auf diese Reise geschickt. Ich kann mir vorstellen, dass diese Zeit nicht einfach für Maria war. Einerseits waren da sicherlich die hoffnungsvollen und zuversichtlichen Momente: Die leise Vorfreude, die mit jedem sanften Tritt des kleinen Kindes im Bauch wuchs. Das Glück, das Leben so intensiv spüren zu dürfen und die Dankbarkeit über unerwartete Hilfe. Die Befreiung, schmerzvolle Erinnerungen loslassen zu können und mit leichtem Herzen weiterzugehen. Die Freude über Etappenziele. Die Erleichterung es geschafft zu haben.

Ein Begleiter gibt Kraft

Andererseits erlebte Maria sicherlich auch viele schwere und anstrengende Momente. Momente, in denen das Dunkel scheinbar alles Licht schluckte: Die Angst zu Versagen. Die Ungewissheit über die eigene Zukunft und die der Liebsten. Die Zweifel an den eigenen Fähigkeiten, an der eigenen Kraft, an den eigenen Entscheidungen. Die Not, existenzielle Bedürfnisse nicht befriedigen zu können. Die Erschöpfung nach scheinbar aussichtslosen Kämpfen. Wo wird uns diese Reise hinführen? Wo wird unser Kind geboren? Bin ich dieser Aufgabe gewachsen?

Es tut gut in solchen Momenten einer Reise einen Weggefährten an der Seite zu haben. Jemanden, mit dem man die Freude teilen kann. Jemanden, der in den dunklen Momenten zu einem steht und Kraft gibt, wenn man selbst keine mehr aufbringt. Maria und Josef hatten einander. Sie konnten sich Mut zu sprechen, Trost spenden und Zuversicht schenken. Und sie hatten sogar noch etwas mehr: „Fürchte dich nicht!“, sprach der Engel zu Maria. „Gott ist bei dir alle Zeit!“ Mit diesem Zuspruch durfte sich Maria sicher sein, dass sie in hoffnungsfrohen und in dunklen Momenten ihrer Reise nicht alleine war. Gott war mit ihr.

„Fürchte dich nicht!“ So sprach der Engel auch zu Josef. Und so spricht Gott auch heute noch zu uns – mitten in unseren Alltag hinein und vor allem dann, wenn wir uns außerhalb unserer Komfortzone befinden: „Sei mutig und stark! Fürchte dich (also) nicht und hab keine Angst; denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du unterwegs bist.“ (nach Josua 1,9)

Christine Mallek Pastoralreferentin der Katholischen Kirche

in Hockenheim

