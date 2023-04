Benefizlauf am Mittwoch

An diesem Mittwoch ist in Mannheim erstmals ein Benefizlauf zugunsten herzkranker Kinder. Start ist ab 19 Uhr an der Sportanlage im Unteren Luisenpark. Veranstaltet wird der Rundlauf gemeinsam vom Fachbereich Sport und Freizeit der Stadt, der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung und der Deutschen Herzstiftung. Mitmachen kann auf der 1,3 Kilometer langen Strecke jeder.

Anmeldung nicht nötig

Statt um sportliche Höchstleistungen zu wetteifern, soll es hier vor allem darum gehen, laufend oder beim Walking Gutes zu tun – nicht nur für das eigene Herz, sondern vor allem für Kinder mit angeborenen Herzfehlern. Der Erlös dieses Benefizlaufs kommt in vollem Umfang der Deutschen Herzstiftung zugute. Daher zählt jeder Schritt. Für jede von den Teilnehmenden absolvierte Runde geht mindestens ein Euro zugunsten der Kinderherzstiftung der Deutschen Herzstiftung. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, alle können einfach vorbeikommen und mitmachen. Eine Startgebühr wird nicht erhoben. red