Benefizkonzert für die Ukraine im Kurpfälzischen Kammerorchester 

Mannheim. Ein Benefizkonzert für die Ukraine gibt das Kurpfälzische Kammerorchester am Sonntag, 3. April, um 17 Uhr, in der Heilig-Geist-Kirche in der Moltkestraße 14. Es werden Spenden gesammelt, die je zur Hälfte an den Caritasverband und die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar gehen. Der Caritasverband wird den Erlös für eine neue Kleiderkammer für Geflüchtete verwenden und von dem Geld Unterwäsche kaufen, die fast nie gespendet wird. Die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft wird mit dem Geld Lebensmittel, Medikamente und Medizinprodukte kaufen, um sie in die Ukraine zu transportieren. Auch der Erwerb eines gebrauchten Rettungswagens ist geplant. Auf dem Konzertprogramm stehen Werke von Richter, Bach, Mozart, Suk und Respighi. Es gilt die 3G-Regel.

