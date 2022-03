Benefizgala im Palazzo-Zelt - Mannheimer Runde hilft der Ukraine

Mannheim. Zu einer Benefizgala zugunsten der Kriegsopfer in der Ukraine hat das Mittelstands-Netzwerk Mannheimer Runde am Montagabend ins Palazzo-Zelt auf dem Europaplatz eingeladen. Mit dabei waren der Kabarettist Bülent Ceylan, Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz sowie per Videobotschaft Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko – und natürlich zahlreiche Artistinnen und Artisten, auch aus der Ukraine und aus Russland. Ihre Einlagen gehörten zu den Höhepunkten des Abends. Um ein Zeichen für den Frieden zu setzen, haben die Mannheimer Musikproduzenten Ruben Rodriguez und David Banks für die Show eigens eine Version von John Lennons Song „Imagine“ produziert. Der Erlös des Abends geht zu 100 Prozent an den extra aufgelegten Ukraine-Hilfsfonds der Mannheimer Bürgerstiftung und der Mannheimer Runde. vge

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1