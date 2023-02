Benefizessen in Mannheim für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien

Mannheim. Ein Gericht aus der Heimat, Teller, Becher und Gebetsteppich – das soll jede und jeder mitbringen zum Benefiz-Dinner im Stadthaus für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien. Dazu laden am Samstag, 25. Februar, ab 18 Uhr die Muslimische Hochschulgruppe Mannheim und die muslimische Jugendgruppe Jumed (Junge Muslime engagiert für Demokratie) ein. Neben einem Impulsvortrag gibt es im Stadthaus im Raum 52/53 ein Buffet mit den mitgebrachten Gerichten. Danach folgt der Spendenaufruf: Das Geld soll der Katastrophenhilfe in der Türkei und Syrien gespendet werden. Anmeldungen sind online über folgenden Link möglich, mit der Nennung des Gerichts, das mitgebracht wird: https://linktr.ee/mhgmannheim

