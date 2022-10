Benefizaktion vom Frauenarbeitskreis: Polizei gibt Konzert im Mannheimer Luisenpark

Mannheim. Es wird die letzte große Veranstaltung im Luisenpark, ehe er bis zur Bundesgartenschau 2023 schließt: Am Sonntag, 23. Oktober um 16 Uhr laden die Damen vom Deutsch-Amerikanischen Frauenarbeitskreis (DAFAK) zu ihrem traditionellen Benefizkonzert mit dem Polizeimusikkorps in die Festhalle Baumhain ein.Das Konzert ist – neben dem Pfennigbasar – die zweite große Veranstaltung des Deutsch-Amerikanischen Frauenarbeitskreises. Aus dem Erlös speist er seinen Sozialfonds und finanziert seine Unterstützung der vielfältigen Initiativen vorwiegend aus den Bereichen Soziales, Jugend und Senioren. Am Sonntag ist die Kasse am Haupteingang Luisenpark ab 14 Uhr besetzt. Es gibt aber auch Tickets direkt am Baumhain.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1