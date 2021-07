Benefiz-Stand des Richard-Wagner-Verbands auf Wochenmarkt

Mannheim. Auf den Wochenmarkt in G 1 kommen am Samstag, 10. Juli, Mitglieder des Richard-Wagner-Verbands. Sie verkaufen dort unter anderem Überraschungstüten mit kreativen und nützlichen Präsenten, die Helga Heinold und die Vorsitzende des Wagner-Verbands, Monika Kulczinski, gepackt haben. Zudem gibt es selbst gemachte Marmelade, Dekokränze, Gestecke, kleine Blumenvasen und andere Geschenkartikel. Nach zwei Benefizkonzerten ist der Verkaufsstand die zweite Aktion des Wagner-Verbands, der damit das unter den Veranstaltungsabsagen wegen der Corona-Pandemie leidende Musikkabarett Schatzkistl und seine Künstler unterstützen will. Die Wagnerianer bedanken sich damit dafür, dass das Schatzkistl-Team in den vergangenen Jahrzehnten stets Wagner-Veranstaltungen unterstützt hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1