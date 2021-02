Alle allgemeinbildenden Schularten sind im Boot: Wenn nach den Sommerferien das bundesweite Projekt „Schule macht stark“ (SchuMaS) startet, beteiligen sich aus Mannheim Jungbusch-Grundschule, Uhland- und Humboldt-Werkrealschule, Marie-Curie Realschule, Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule, Elisabeth- und Johanna-Geissmar-Gymnasium. Sie arbeiten gemeinsam mit der Universität Mannheim daran, die Herausforderungen, vor denen finanziell und sozial benachteiligte Kinder und Familien stehen, besser bewältigen zu können.

Eines von vier Lernzentren Ende 2019 starteten Bund und Länder eine Initiative für „Schulen in sozial herausfordernden Lagen“ – landläufig als „Brennpunktschulen“ bezeichnet. Diese Initiative führt jetzt zu konkreten Projekten vor Ort. „Schule macht stark“ (SchuMaS): So nennt sich das Kooperationsmodell des Bundesbildungsministeriums für Universitäten und Schulen. Bundesweit entstehen vier regionale Lernzentren, eines für den Süden in Mannheim. An der Uni ist Professorin Karina Karst federführend zuständig, sie arbeitet mit 50 Schulen zusammen, sieben aus Mannheim. Jeweils sechs bis acht Schulen sollen über die jeweilige Stadt hinaus einen Verbund bilden und gegenseitig Erfahrungen austauschen. Das Projekt ist auf zehn Jahre angelegt und in zwei Phasen zu je fünf Jahren gegliedert. Für die ersten fünf Jahre stellt der Bund pro Region zwei Millionen Euro zur Verfügung. Laut Karina Karst sollen sich vier bis fünf Mitarbeiter um jeweils ein bis zwei Verbünde kümmern. Die Professorin könnte sich vorstellen, das Uni-Modell „Service-Learning“ ins Projekt zu integrieren. Es bindet Studierende ein und verknüpft wissenschaftliches Lernen („Learning“) mit gemeinwohlorientiertem Handeln („Service“). bhr

Die Aufgabe der Mannheimer Forschenden bestehe darin, Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrkräfte und Schulleitungen zu beraten und zu begleiten, teilt die Universität mit: „Durch Maßnahmen zur Unterrichtsentwicklung sollen Kinder beispielsweise beim Lesen, Schreiben und Rechnen gefördert werden. Der Fokus liegt auf den Fächern Deutsch und Mathematik.“

Arbeit in regionalen Verbünden

Nun gibt es in vielen Schulen bereits Förderangebote, die in diese Richtung zielen. Deshalb müsse es um eine „ko-konstruktive“ Zusammenarbeit gehen, betont Karina Karst im Gespräch mit dem „Mannheimer Morgen“. Sie ist an der Uni als Juniorprofessorin für „Unterrichtsqualität in heterogenen Kontexten“ federführend zuständig für die Umsetzung des Projekts.

Beide Partner könnten voneinander lernen, sagt die Bildungswissenschaftlerin: „Es soll nichts übergestülpt werden.“ Zunächst gehe es darum, „nach dem jeweiligen Bedarf der Schulen zu schauen und darauf ausgerichtet Konzepte und Strategien weiterzuentwickeln“.

So gehen sowohl Uni als auch Schulen offen in das Projekt. Was auf sie genau zukommt, wissen beide Seiten noch nicht, teilen beispielsweise Rektor Thorsten Kuß von der Kepler-Gemeinschaftsschule und Rektorin Ursula Kremer von der Jungbusch-Ganztagsgrundschule mit. Am Anfang steht eine datengestützte Ermittlung des Wissensstands der Kinder. Auf dieser Basis soll es dann weitergehen.

Dabei soll nicht jede Schule für sich mit den Wissenschaftlern Konzepte erarbeiten. Zu SchuMaS gehören Verbünde, die über die jeweilige Stadt hinausreichen. Karina Karst denkt an sechs bis acht Schulen, die sich in einem Verbund austauschen und voneinander lernen können. Der Blick richtet sich zugleich auf das jeweilige Umfeld der Schulen vor Ort. Die mögliche Vernetzung mit anderen Bildungs- und sozialen Angeboten gehört zum Konzept.

Insgesamt gibt es bundesweit vier SchuMaS-Zentren, die Uni Mannheim ist für den Süden Deutschlands zuständig und holt dazu 50 Schulen mit ins Boot – 26 von ihnen aus ganz Baden-Württemberg, der Rest aus angrenzenden Bundesländern.

Die Aufgabe der Verbünde „wird es unter anderem sein, Fortbildungsangebote für Lehrerinnen und Lehrer sowie für die Schulleitungen zu organisieren. Sie dienen auch dem Austausch zwischen den Schulen und der Entwicklung von sogenannten Best-Practice Verfahren“, teilt die Universität Mannheim mit.

Diese Art der Zusammenarbeit sei „vergleichsweise neu“, sagt Karst. Vor oder zu Beginn des neuen Schuljahrs werde es auf der Ebene der Verbünde Auftaktveranstaltungen geben. Die durch Corona geübte Praxis, über Videokonferenzen zu kommunizieren, erleichtere die städteübergreifende Kooperation. Die erarbeiteten Konzepte sollen an den Schulen erprobt werden – Feedback der Lehrer und Schüler gehört dazu.

Mannheim ein Schwerpunkt

Bildungsbürgermeister Dirk Grunert zeigt sich hocherfreut davon, dass sieben von 26 baden-württembergischen Schulen in Mannheim angesiedelt sind: „Bundesweit sind nur in Berlin und Stuttgart mehr Schulen berücksichtigt worden“, stellt er fest.

„Gerade die Pandemie hat nochmals deutlich gemacht, dass Schulen mit besonderen Herausforderungen einer speziellen Unterstützung bedürfen“, so Grunert. Die Schülerinnen und Schüler, „die es aufgrund ihrer familiären Situation schwerer haben“, würden „durch die aktuelle Lage nochmals besonders benachteiligt“. Daher habe die Stadt „stark dafür geworben, dass Mannheimer Schulen bei dem Programm Berücksichtigung finden“ – mit Erfolg, hebt Grunert hervor.

Dass die Universität Mannheim das Projekt federführend begleitet, freut Rektor Thomas Puhl. Die Uni sei „ein wichtiger Standort für empirische Bildungsforschung, der Zuschlag stärkt den hervorragenden Ruf der Mannheimer Sozialwissenschaften – und wir leisten einen konkreten Beitrag für verbesserte Bildungschancen in unserer Stadt, der Region und darüber hinaus“.