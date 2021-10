Belletristik aus zwei Ländern

Die „Rentrée littéraire“ ist ein Fixpunkt des französischen Buchmarkts. Nahezu zeitgleich erscheinen im September Hunderte Belletristik-Neuheiten. Diese Tradition nehmen das Institut Français und die Stadtbibliothek zum Anlass, ausgewählte Neuerscheinungen in deutscher Übersetzung vorzustellen. Cosima Besse vom Institut Français gibt außerdem einen Einblick in den französischen Buchmarkt, informiert über die wichtigsten Buchpreise und beleuchtet die Rolle der Übersetzerinnen und Übersetzer. Die kostenlose Veranstaltung in deutscher Sprache findet am Dienstag, 5. Oktober, 19 Uhr, im Dalbergsaal des Dalberghauses in N 3, 4 statt. Die ganze Vielfalt der Neuerscheinungen kann zusätzlich in einer Buchausstellung in der Zentralbibliothek im Stadthaus N 1 entdeckt werden. Die Bücher auf Deutsch und Französisch können sofort ausgeliehen werden. Eine Anmeldung unter stadtbibliothek.paedagogik@mannheim.de oder 0621/293 89 24 ist erforderlich. red/lok

