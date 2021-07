Ein besonders bürgernaher Polizist hat Mannheim verlassen: Jörg Lewitzki ist als Chef der Einsatzabteilung 1 zur Bereitschaftspolizei nach Bruchsal gewechselt. Zuvor hatte er sich 13 Jahre als Revierführer bewährt, zunächst in Käfertal und seit 2016 in der H 4-Wache in der Innenstadt. Doch nur außerhalb Mannheims bietet sich dem 49-jährigen Polizeioberrat derzeit die Möglichkeit, den dritten

...