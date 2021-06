„Bekenntnis zur regionalen Berichterstattung“

Sechs Stockwerke und ein Untergeschoss samt Tiefgarage: Das neue Gebäude des SWR soll im April 2023 fertiggestellt sein – am Mittwoch fand der „erste Spatenstich“ mit Lokalpolitikern und SWR-Mitarbeitern statt. Direkt am Neckar an einer der Hauptverkehrsadern der Stadt wird neben der Heinrich-Lanz-Schule und gegenüber der Universitätsklinik ein architektonisch ungewöhnlicher Bau entstehen: Je zwei Stockwerke sind leicht versetzt.

AdUnit urban-intext1

Oberbürgermeister Peter Kurz sagte dazu: „Der Neubau ist ein wichtiges Bekenntnis des SWR zur Region und zur regionalen Berichterstattung. Es ist auch wichtig für den Medienstandort Mannheim. Zugleich wird ein markantes Gebäude errichtet, das für die Stadt wie den SWR ein signifikanter Orientierungspunkt werden wird.“ Bisher war die Fläche unbebaut. Wird die Frischluftschneise zur Innenstadt damit weiter verkleinert? Kurz: „Das Gebäude schließt unmittelbar an vorhandene Bebauung an.“

„Ein besonderes Regionalstudio“

„Unter allen Regionalstudios des SWR nimmt das Studio Mannheim-Ludwigshafen eine besondere Stellung ein. Hier entsteht multimediales Programm für zwei Bundesländer gleichzeitig“, sagte die für Rheinland-Pfalz zuständige Landessender-Direktorin Simone Schelberg. „Im Neubau können die Kollegen besser vernetzt arbeiten und in diesem Standort optimal über die Medienregion berichten. Der Neubau ist außerdem unser klares Zeichen, dass wir uns den Menschen in der Region als verlässlicher Medienpartner stark verbunden fühlen und sehr gerne Teil der vielfältigen Medienlandschaft hier vor Ort sind.“

Deshalb war auch Jutta Steinruck, Ludwigshafener Oberbürgermeisterin, vor Ort: „Das neue Studio mit seiner multimedialen Ausrichtung bietet für die gesamte Region einen Mehrwert, und dies gerade in einem Umfeld, das sich stark entwickelt. Die kompetente mediale Begleitung demografischer Herausforderungen sowie anderer Zukunftsthemen ist daher eine wichtige Aufgabe.“ Der SWR berichte aus der Region und für die Region. Das neue Gebäude hätte auch in Ludwigshafen stehen können, laut SWR-Projektleiter Kai Krümmel gab es 2017 erste Gespräche zu dem Projekt, danach wurde ein Grundstück gesucht. Schließlich wurde der Entschluss gefasst, an der Schafweide zu investieren.

AdUnit urban-intext2

„Beim Bau des neuen Studios geht es vor allem darum, den Menschen in der Region Programmangebote zu machen, die für ihren Alltag interessant und relevant sind. Unsere journalistische Kompetenz bieten wir über alle Ausspielwege an. Daher brauchen wir Räumlichkeiten, in denen multimediales Arbeiten gut möglich ist. Jetzt geht es los!“, freute sich die für Baden-Württemberg zuständige Landessender-Direktorin Stefanie Schneider.

Der Neubau am Standort Schafweide kostet rund 16,3 Millionen Euro. Laut Sender könne dies durch den Verkauf des alten SWR-Studios in der Wilhelm-Varnholt-Allee, die nicht erforderlichen Mittel für die Sanierung des bisherigen Studios sowie einer zukünftigen Reduzierung der Betriebskosten zu einem großen Teil gegenfinanziert werden. „Der Neubau ist die zweckmäßigste und zudem kostengünstigste Alternative für den SWR – nicht zuletzt aufgrund einer wirklich substanziellen Flächenreduktion. Das neue Studio an der Schafweide ist knapp 40 Prozent kleiner als unser Bestandsgebäude in der Wilhelm-Varnholt-Allee“, so Verwaltungsdirektor Jan Büttner.

AdUnit urban-intext3

SWR: Neubau wirtschaftlicher

Pressesprecherin Hannah Basten ergänzte, dass die Sanierung des alten Gebäudes teuer und aufwendig gewesen wäre: „Es war wirtschaftlicher, neu zu bauen.“

AdUnit urban-intext4

Die neu entstehenden Räume werden auf multimediales Arbeiten zugeschnitten. Der Studiostandort am Hermann-Heimerich-Ufer wird voraussichtlich Ende 2023 in Betrieb gehen und auf 2750 Quadratmetern Bruttogeschossfläche Platz für 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten.

Geplant ist eine Übergangszeit, in der die bisherigen Räume neben dem Technoseum genutzt werden. Bei der Erstellung der Baugrube wird eine Bauzeit von drei Monaten kalkuliert: Auf dem Baufeld werden Kampfmittelrückstände vermutet, deshalb geschieht der Aushub besonders vorsichtig. Anschließend beginnen voraussichtlich im August die Rohbau-Arbeiten.