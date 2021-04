Die große Party bleibt aus. Hans Ulrich Beust, einer der bekanntesten Mannheimer Strafrechtler wird an diesem Montag 70 Jahre alt – und feiert, wenig überraschend, im Kleinen. Allerdings, so verrät er, habe er daran durchaus Gefallen. Denn er kann sein liebgewonnenes, tägliches Ritual ungestört fortsetzen. Wie an jedem Abend wird er auch heute etwa um 18 Uhr einen Sekt öffnen und mit seiner

...