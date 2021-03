Noch sind mehrere Klassenstufen im Fernunterricht und andere im wöchentlichen Wechselbetrieb. Aber bereits jetzt sind viele Eltern der Meinung, der Mindestabstand im Klassenzimmer könne nicht eingehalten werden. Das geht aus einer Umfrage der Mannheimer SPD-Arbeitsgemeinschaft für Bildung hervor, an der sich rund 150 Eltern beteiligten. 62,6 Prozent von ihnen beklagen fehlenden Abstand. Mehr als die Hälfte (53,4 Prozent) glaubt demnach nicht, dass die Kinder an den Schulen ausreichend vor Corona geschützt sind. Und fast alle (91,4 Prozent) sprechen sich für Schicht- oder Wechselunterricht aus.

Genau diese Modelle soll es aber nach dem Willen des Kultusministeriums ab Montag für erste bis sechste Klassen nicht mehr geben. „Mit großem Entsetzen verfolgen wir Ihre planlosen Schritte zur Öffnung“, schreiben angesichts dessen die Gesamtelternbeiräte Baden-Württembergs an Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) und Sozialminister Manne Luche (Grüne). Die Beiräte, darunter der Mannheimer Thorsten Papendick, stellen fest: „Ein Präsenzunterricht ohne Abstand und in den Grundschulen ohne Maskenschutz ist unverantwortlich.“

Stadt prüft eigene Lösung

Angekündigt hatte die Landesregierung am Mittwoch, dass sich Schüler und Eltern zweimal pro Woche kostenlos testen lassen könnten. Ab Montag und bis zu den Osterferien sollten sich die Eltern um die Tests bei Apotheken oder Hausärzten kümmern, danach solle es kommunale Angebote geben. Die Stadt begrüßt die angekündigten Tests für Schülerinnen und Schüler. Aber „als schwierig betrachten wir, dass das Kultusministerium selbst dafür keine Struktur über die Schulen organisiert“, sagt Sprecherin Beate Klehr-Merkl auf Anfrage des „Mannheimer Morgen“. „Die Testung über Apotheken und Hausärzte wird aus unserer Sicht nicht funktionieren.“

So sieht das auch Humboldt-Rektor Harald Leber. Insbesondere im Einzugsgebiet seiner Werkrealschule in der Neckarstadt-West „werden das viele Eltern nicht leisten können“. Wie schon bei den Lehrkräften und dem Betreuungspersonal arbeitet die Stadtverwaltung an einer eigenen Testlösung. Ab kommender Woche wolle man „an drei großen Schulen mit einer kommunal organisierten Testung kurzfristig starten“, kündigt Klehr-Merkl an. „Hierzu befinden wir uns in Gesprächen mit den Schulen, die derzeit noch prüfen, wie dies vor Ort kurzfristig umgesetzt werden kann.“ bhr