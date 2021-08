Beim Welpenkauf betrogen

Mehrere Hundert Euro haben unbekannte Betrüger von einer 63-Jährigen erbeutet, die über eine Internetseite einen Hundewelpen kaufen wollte. Wie die Polizei jetzt mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am 12. August. Die Frau nahm Kontakt zu dem vermeintlichen Verkäufer auf und überwies 300 Euro als Anzahlung auf ein Konto. Einige Tage später forderte er weitere 340 Euro für die Transportkosten. Auch das zahlte die Frau. Erst als nochmals Hunderte Euro gefordert wurden, erkannte die Frau die Betrugsmasche. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor unseriösen Verkaufsangeboten und empfiehlt, sich beim Kauf eines Haustiers an das Tierheim oder an Tierschutzorganisationen zu wenden. pol/cs

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1