Beim Hockeyspiel internationale Freundschaft geknüpft

Nach vier Tagen beim TSV Mannheim Hockey hieß es für die 23 Mädchen und 17 Jungen im Alter von 14 und 15 Jahren sowie das Trainer- und Betreuerteam der Hockeyabteilung des Clubs Deportivo Manquehue aus der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile am Freitagmorgen schon wieder Abschied nehmen. Am Donnerstag hatte man die gemeinsamen Tage auf dem Gelände des TSV Mannheim Hockey noch mit einem Grillabend gefeiert. „Den Kindern hat es Spaß gemacht“, zog der chilenische Delegationsleiter Alfredo Mella ein absolut positives Fazit der Zeit in der Quadratestadt - und das nicht etwa auf Spanisch, sondern auf Deutsch.

„Ich bin in Hamburg geboren und erst im Alter von zehn Jahren mit meinen Eltern zurück nach Chile gegangen“, steht der 33-jährige damit auch selbst für die engen Verbindungen, die der chilenische Club nach Deutschland pflegt, der sich alle zwei Jahre mit Nachwuchsspielern auf große Deutschlandreise begibt. „Gerade nachdem durch Corona für unsere Jugendspieler in den letzten zwei Jahren lange keine Turniere auf Clubebene möglich waren, war es es natürlich etwas ganz Besonderes, nun sogar Gäste aus Chile bei uns zu haben“, freute sich Michael Wagner vom Lenkungskreis des TSVMH über den Besuch aus Südamerika. Ursprünglich stand der TSVMH dabei gar nicht auf dem Reiseplan der Chilenen, doch nachdem der Bremer HC absagen musste, sprangen die Schwarz-Weiß-Roten als weitere Station in Deutschland ein.

Gastgeber mussten improvisieren

„Als wir im Frühjahr 2022 zugesagt haben, hatten wir noch gar nicht alle Gastfamilien beisammen, aber es hat dann doch alles gut geklappt“, berichtet Bettina Henkmann, die beim TSVMH die Federführung in Sachen Unterbringung der Chilenen übernahm, wobei die Nachwuchsspieler aus Chile letztlich alle in Gastfamilien unterkamen, und das, obwohl sogar zwei vorgesehene Gastfamilien vom Coronavirus geplagt absagen mussten. „Da mussten wir schon etwas improvisieren“, fanden Henkmann und ihre Mitstreiter beim TSVMH die Lösung auch darin, das manche Gastfamilien eben sogar zwei oder drei chilenische Nachwuchsspieler bei sich aufnahmen.

Einladung zum Gegenbesuch

„Wenn das improvisiert war, dann haben es die Kinder jedenfalls nicht gemerkt“, empfand Alfredo Mella die Aufnahme beim TSVMH so herzlich, dass er die Schwarz-Weiß-Roten zum Gegenbesuch nach Chile einlud. Der Club Deportivo Manquehue wird wahrscheinlich auch in zwei Jahren wieder unter dem Mannheimer Fernmeldeturm Station machen. Begeisterung gab es aber auch auf Mannheimer Seite. „Die chilenischen Nachwuchsspieler waren sehr höflich, das hat einfach sehr gut funktioniert“, zeigte sich Spielermutter Jeanette Weber von den Südamerikanern begeistert. Dem pflichtete mit Anja Gérard auch eine weitere TSVMH-Spielermutter bei. „Man merkt allerdings auch, dass die Pubertät in diesem Alter zwischen den Kontinenten keinen Halt macht“, berichtet Gérard schmunzelnd, dass sich die Jungen aus Mannheim und Santiago diesbezüglich nicht unterscheiden.

Auch die Sprachbarriere war meist nicht allzu groß, besuchen doch 70 Prozent der mitgereisten 23 Mädchen und 17 Jungen in Santiago de Chile die dem Clubgelände benachbarte Deutsche Schule. Das sportliche Niveau stimmte ebenfalls. Während die TSVMH-Jungs die Gäste aus Santiago mit 4:3 besiegten, gewannen die TSVMH-Mädchen ihr Spiel ebenfalls nur knapp mit 1:0. Bereits seit dem 28. Juni befindet sich die chilenische Reisegruppe in Deutschland, wo man zuvor bei Hockeyclubs in Berlin, Hamburg und Hannover und auch bei der Feldhockey-WM der Damen in den Niederlanden Station machte. „Bei der WM haben wir leider die beiden Niederlagen der chilenischen Damen erwischt. Dank der sieben Nationalspielerinnen die aus unserem Club kommen, haben dort aber alle Autogramme gekriegt.“ Alfredo Mellas Frau Beatriz Wirth wäre fast selbst Teil des chilenischen Damenteams gewesen, das in Amstelveen bei der allerersten WM-Teilnahme so viele Herzen in der Hockeywelt für sich gewann. „Als dritte Torhüterin ist sie nicht in den WM-Kader gekommen“, bedauert Mella, der früher selbst als Torhüter das Tor der chilenischen Herrennationalmannschaft hütete. Die Chilenen führte ihre Reise nun weiter nach Ludwigsburg und anschließend nach München, wo am 22. Juli der Rückflug ansteht.