Beim Dessert war Schluss

Zwetschgen-Crumble mit Vanille-Soße – mit dem oft als anspruchslos verkannten Dessert wollte sich die Feudenheimerin Christiane Säubert in der Halbfinal-Runde der ZDF-Sendung „Küchenschlacht“ den Weg ins Finale backen. „Leider ging dann einiges schief“, sagt sie am Tag danach – und kann trotz ihres vorzeitigen Ausscheidens lachen.

Zum Ärgern hat die ML-Bezirksbeirätin und Jugendbetreuerin beim Mannheimer Hockey-Club (MHC) auch gar keine Zeit. Bereits am Freitag war sie schon wieder auf dem Weg zur Sportanlage im Neckarplatt, denn der Verein empfängt heute Gastmannschaften zur Zwischenrunde der Deutschen Meisterschaften. „Am Samstag um 11 Uhr spielen wir gegen Düsseldorf.“

Die TV-Aufnahmen im Hamburger Kochstudio haben ihr auf jeden Fall Riesenspaß gemacht, und mit ihrem Serviettenknödel mit Pilz-Sahne-Ragout und Rote-Beete-Apfel-Salat erkochte sie sich den zweiten Platz in der Mittwochswertung. Am Dienstag hatte Christiane Säubert Puten-Involtini alla Saltimbocca mit Zucchini-Möhren-Gemüse und Dinkelstange gezaubert, nachdem sie am Montag mit Käse und Tomate überbackene Schweinemedaillons im Parmamantel, Spätzle und Kohlrabi vorgelegt hatte. lang

Info: „Christiane kocht“ auf Facebook: cutt.ly/NRi3tKw

