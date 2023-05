Mannheim. Ein Fahrradfahrer ist am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto auf der B44 in Mannheim schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei übersah der Pkw den auf dem Radweg befindlichen Fahrradfahrer beim Abbiegen. Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschauber war im Einsatz. Im Bereich der Schienenstraße und Jakob-Faulhaber-Straße kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

