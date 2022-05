Bei Rot gefahren

Leicht verletzt wurde eine Radfahrerin bei einem Unfall am Freitagabend auf der Dammstraße. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei die 45-Jährige bei Rot in eine Kreuzung gefahren. Zudem ergab ein Alkoholtest bei ihr einen Wert von fast 2,1 Promille. Gegen 20 Uhr sei die Radfahrerin an der Brückenstraße bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren. Ein auf dem linken Fahrstreifen aus Richtung Kurpfalzkreisel fahrendes Auto konnte noch abbremsen und ausweichen, ein Mercedes-Fahrer sei ebenfalls noch nach rechts ausgewichen, die Radfahrerin sei jedoch auf das Auto aufgefahren und dabei zu Boden gestürzt, hieß es weiter. Sie verletzte sich bei dem Unfall leicht, am Auto entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Weil die Mountainbike-Fahrerin einfach weiterfahren wollte, musste der Autofahrer sie bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Fahrer des zweiten Auto hat, ohne seine Personalien anzugeben, seine Fahrt fortgesetzt. Er wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen. her

