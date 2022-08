Bei Kursen Orgel-Spielen ausprobieren

Die meisten lauschen den Klängen der Orgel bei einem Gottesdienst. Interessierte haben nun die Möglichkeit, in der Heilig-Geist-Kirche selbst in die Tasten zu hauen. Dazu lädt Bezirkskantor Klaus Krämer im September ein. An verschiedenen Terminen können sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene in seinen Schnupperkursen als Organist versuchen und sich ausprobieren.

Das Kursangebot für interessierte Kinder und Jugendliche startet am Dienstag, 6. September. An diesem Tag und am Freitag, 9. September, läuft der Schnupperkurs mit Bezirkskantor Krämer von 16 bis 18 Uhr. „Es gibt keine Altersbeschränkung, und der Schnupperkurs ist kostenfrei“, schreibt das Katholisches Stadtdekanat Mannheim in einer Pressemitteilung.

Verschiedene Kurse

Bezirkskantor Klaus Krämer bietet Orgel-Schnupperkurse an. © Katholische Kirche

Für Erwachsene gibt es einen separaten Termin. Und zwar am Dienstag, 6. September, sowie eine Woche später, am Dienstag, 20. September, und am Mittwoch, 5. Oktober. Diese Schnupperkurse beginnen um 20 Uhr und gehen bis 22 Uhr. Treffpunkt für alle Termine ist die Orgelempore in der Heilig-Geist-Kirche.

Die Orgel des Gotteshauses ist vom Orgelbauunternehmen Karl Göckel aus Mühlhausen-Rettigheim und steht seit 1990 in der Kirche. „Die Orgel verfügt über 42 Register, verteilt auf drei Manuale und Pedal. Das Klangbild orientiert sich an der französischen Romantik und das moderne Eichengehäuse soll mit seinen Formen und Ornamenten die Feuerzungen des Heiligen Geistes symbolisieren“, teilt das Katholische Stadtdekanat weiter mit.

Interessierte melden sich für die Schnupperkurse unter Telefon 0621/15 31 88 oder per E-Mail an post@kath-bk-ma.de an. vs