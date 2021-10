Bei fünf infizierten Schülern Quarantäne

Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch 73 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz erhöht sich auf 126,9. Vor einer Woche lag sie noch bei 85,2. Zur Eindämmung der Pandemie verlängert die Stadt zwei Allgemeinverfügungen: dass Drei- bis Sechsjährige in Kindergärten in der Regel zweimal pro Woche einen negativen Schnelltest vorlegen müssen sowie die Cluster-Meldepflicht für Betriebe, wenn innerhalb von 14 Tagen zwei Beschäftigte positiv getestet werden.

Am Vortag wies Gesundheitsamtschef Peter Schäfer im Hauptausschuss des Gemeinderats auch auf derzeit viele Corona-Fälle an Schulen hin (wir berichteten). Die Rede war von insgesamt 102 in den vergangenen zwei Wochen. Auf „MM“-Anfrage hat das Gesundheitsamt nun das Vorgehen an Schulen präzisiert. Sobald fünf Kinder (oder bei Klassen mit weniger als 20 ein Fünftel) infiziert seien, spreche man nach den Vorgaben des Landes von einem „relevanten Ausbruchsgeschehen“. Dann werde die gesamte Klasse zum PCR-Sammeltest sowie im Regelfall auch in Quarantäne geschickt. Diese könne ab dem fünften Tag mit einem negativen PCR- oder Schnelltest beendet werden.

In Klassen mit weniger als fünf (bei kleineren 20 Prozent) Infizierten kämen nur diese in häusliche Isolation. Alle anderen Schüler müssten an fünf Tagen hintereinander einen Schnelltest machen. In diesem Zeitraum gelte auch wieder die Maskenpflicht im Unterricht. sma