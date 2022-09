Bei Diebstahl erwischt

Ein 30-Jähriger hat versucht, aus seinem Hotelzimmer eine Matratze zu stehlen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Dienstagabend gegen 19 Uhr. Der Mann fiel dem Rezeptionisten eines Hotels in der Tattersallstraße auf, als er das Hotel nicht nur mit dem sonst üblichen Gepäck verließ, sondern gleichzeitig auch noch den bequemen Topper aus seinem Hotelzimmer im Schlepptau hatte. Beim Versuch den Eingangsbereich mit dem Sperrgut zu verlassen, konnte der Mann vom Hotelpersonal aufgehalten werden. Gegenüber den Verantwortlichen im Hotel und der Polizei gab der 30-Jährige an, dass sich die Matratze seines eigenen Betts derzeit in der Reinigung befände. dir/pol

