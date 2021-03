Mannheim. 2019 wurde ein Zentrum gegründet, das die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranbringen soll. Der Health Innovation Hub erforscht Konzepte, die das Bundesministerium für Gesundheit bei diesem Vorhaben unterstützen sollen. Schwerpunkt ist dabei unter anderem die elektronische Patientenakte, die Ärzten ermöglichen soll, auf einen Blick alle relevanten Daten zu erfassen. Auch künstliche Intelligenz soll in Zukunft Routinetätigkeiten abnehmen und so mehr persönlichen Kontakt der Ärzte mit Patienten ermöglichen.

Leiter des Zentrums ist Professor Jörg Debatin. Er macht während einer Diskussionsrunde des Mannheim Forum deutlich, dass die digitale Medizin einzig dem Patienten diene und ihm mehr und bessere Gesundheit verschaffe. Um das zu ermöglichen, fehle es aber noch an vielen Daten und an Vertrauen in die digitalisierte Gesundheit. „Erst durch die Pandemie sind beispielsweise digitale Sprechstunden populär geworden“, so Debatin. Er diskutiert in der vorletzten Runde des ersten Kongresstags mit Dina Truxius, Referentin für Cybersicherheit im Gesundheits- und Finanzwesen, Natalie Lotzmann von SAP und Michael Theurer, stellvertretender Fraktionsvorsitzende der FDP im Bundestag. Moderiert wird die Veranstaltung technikgesteuerte Gesundheit von Natalie Gladkov. Sie provoziert direkt zu Beginn: „Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen.“



Voraussetzung: IT-Sicherheit

Dina Truxius fordert vor allem ausreichend IT-Sicherheit. Der Schutz der Daten habe absolute Priorität. „IT-Sicherheit darf keine bunte Schlaufe der Digitalisierung sein, sondern ist ihre Voraussetzung“, sagt sie. Auch Natalie Lotzmann thematisiert das Bewusstsein für die eigenen Daten. „Ein verschwindend kleiner Anteil der Menschen liest die Cookies, die er täglich akzeptiert“, sagt sie. Für Jörg Debatin ist es deshalb wichtig, eine Balance im Umgang mit den sensiblen Daten zu finden. Die Praktikabilität dürfe aufgrund zu komplizierter Datenschutzgesetze nicht auf der Strecke bleiben – eine Diskussion, die nicht erst seit der Corona-App aktuell ist.



Eine Lösung für die Problematik sei das sogenannte Datentreuhändermodell, das darauf aufbaut, dass Daten anonymisiert werden. „Die nötigen Strukturen müssen aber zur Verfügung gestellt werden“, macht Debatin klar. Und die Bundesrepublik müsse sich beeilen, denn momentan laufe sie Gefahr, überrannt zu werden. „Solange die Strukturen für die Weiterentwicklung der digitalen Gesundheit nicht verbessert werden, werden wir viele kluge Köpfe verlieren, für die die Arbeit im Ausland einfacher ist“, sagt Theurer.

Stichworte Impfen und Testen: Kann die Digitalisierung der Gesundheit auch das vereinfachen? „Wir können Corona nur dann effizient bekämpfen, wenn die nötigen Digitalisierungsmaßnahmen bereitgestellt sind“, sagt Theurer. Das müsse allerdings auch von politischer Seite strenger durchgesetzt werden. „Wir müssen uns vor allem nach der Pandemie fragen, inwieweit unsere aktuellen Strukturen krisenfähig sind“, ergänzt Jörg Debatin. Er wünscht sich ein stärkeres Robert-Koch-Institut mit strengeren Vorgabemöglichkeiten. Derzeit müsse und könne man aber nur das Beste aus der Situation machen und für die Zukunft auf mehr dynamische und vertrauensvolle Zusammenarbeit bei der Umsetzung der Thematik hoffen.