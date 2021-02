Mannheim. Wie geht es Ihnen in der Corona-Zeit? Worüber sollte der „Mannheimer Morgen“ verstärkt berichten? Beim „MM“-Dialog am Samstagvormittag hatten Leser die Möglichkeit, fünf Redakteuren Fragen zu stellen und ihnen ihre Wünsche für die Berichterstattung mitzuteilen. Eine Zusammenfassung:

Die Unvernunft der Mitmenschen – das treibt Arje Korn derzeit am meisten um. Zu geringer Abstand an der Supermarktkasse oder schlecht sitzende Mundnasenmasken seien der Grund, warum die Krankheit so um sich greife. Zudem habe die Bundesregierung keine Maßnahmen getroffen, obwohl das Robert Koch-Institut schon vor Jahren auf die Gefahr einer Pandemie hingewiesen habe. Auch das Hin und Her mit den Masken ärgere ihn. „Da wurden wir Bürger für dumm verkauft“, sagt der 69-Jährige aus der Gartenstadt. In der Berichterstattung in den Medien gebe es nur noch die Pandemie. Die habe zwar erste Priorität, dennoch gingen andere Themen unter, findet Korn. Als Beispiel nennt er die Rente, die in den vergangenen 20 Jahren stetig nach unten gegangen sei.

Wie Arje Korn ärgert sich auch Karin Koob über verantwortungslose Mitmenschen. Als Beispiele nennt sie Kassiererinnen, die im Supermarkt die Maske nicht über dem Gesicht tragen. Da sei zwar Plastik vor den Kassen, dennoch habe man ja zum Beispiel an den Seiten Kontakt. Zudem trügen vor allem Jugendliche an Haltestellen oder in Bahnen keine Maske. „Man müsste die personellen Ressourcen ausbauen, um mehr unangekündigt kontrollieren zu können“, sagt die Käfertalerin am Telefon. Dies sei garantiert nicht an der falschen Stelle investiert, findet sie. Viele Menschen seien unzufrieden mit der Regierung. „Das wäre doch alles kein Thema, wenn jeder bei sich selbst anfangen würde, verantwortungsvoll mit anderen Menschen umzugehen“, sagt Koob.

Sie selbst hat „aus Verantwortungsbewusstsein“ und weil ihr es zu gefährlich ist, seit dem 11. November ihre Mutter nicht mehr im Pflegeheim besucht. Denn sie lasse sich von Leuten ohne medizinische Ausbildung beim Testen kein spitzes Stäbchen in Nase oder Rachen schieben.

„Es reicht allmählich“, stöhnt Ursula Weiß. Sie meint damit, wenig überraschend, den derzeitigen Lockdown. Den könne man nicht immer wieder verlängern. Wichtig sind der 71-Jährigen aus der Oststadt die Bereiche Kultur und Gaststätten. Sie findet, dass die Menschen möglichst bald eine Perspektive bräuchten, um bei der Stange zu bleiben. Der Vorschlag von Ursula Weiß: In Mannheim sollten Konzepte ausgearbeitet werden, dass Veranstaltungsorte wie der Rosengarten wieder öffnen können. Sie glaube, dass es mit entsprechenden Vorschriften möglich sei, Kulturveranstaltungen auszurichten. Jedenfalls erinnere sie sich nicht, dass es während der Pandemie bei solchen Veranstaltungen zu Infektionen gekommen sei.

Hinweis auf Hygienekonzepte

Die „MM“-Leserin („Das Frühstück mit Zeitung ist jeden Tag gesetzt!“) bedauert, dass die Restaurants nicht öffnen dürfen, zumal sie in Sachen Hygienekonzepte so viel gemacht und Geld investiert hätten. „Das ist oft so durchdacht, dass keine Ansteckungen stattfinden“, argumentiert die 71-Jährige. Die Verbote seien zu pauschal, aber natürlich müssten die Umsetzungen in den Gaststätten dann auch immer wieder kontrolliert werden. „Die Stadt muss solche Konzepte unterstützen, und wir müssen testen, testen, testen wie in Tübingen oder Rostock!“, fordert sie – zumal das Virus auch nach Ostern noch nicht weg sei. Auch halbe Klassen in Grundschulen hält Ursula Weiß für möglich.

Als „MM“-Leserin weiß sie, dass es in einer Unterkunft in Ludwigshafen keine weiteren Infektionen gegeben hat, obwohl bei einem Bewohner dort das mutierte Virus diagnostiziert wurde. Ihre Hoffnung: „Dann ist die Mutante vielleicht nicht so ansteckend.“

Birgit Sandner-Schmitt denkt in der Coronakrise ebenfalls an andere: „Was mich umtreibt, sind die kleinen Einzelhändler in den Stadtteilen.“ Auch der Spielwarenladen vor Ort müsste mit entsprechendem Hygienekonzept öffnen dürfen, findet die FDP-Altstadträtin. Der Feudenheimerin ist wichtig, dass auf Click-und-Collect-Angebote in den Stadtteilen aufmerksam gemacht wird, auch durch die Medien. Birgit Sandner-Schmitt befürchtet, dass sich das Einkaufsverhalten vieler Menschen während der Pandemie schon verändert habe.

Charlotte Hallbach aus Ludwigshafen hält es in der Pandemie für besonders wichtig, über die Bedeutung des Immunsystems zu schreiben. Die 73-Jährige achtet sehr auf ausreichend Vitamine und Spurenelemente, „das habe ich aber schon vorher gemacht“, erzählt sie. Informationen über die Stärkung der eigenen Abwehr kommen ihr in der Berichterstattung manchmal etwas zu kurz. „Gerade jetzt kann das Menschenleben retten“, betont sie. Auch Lob will Charlotte Halbach an diesem Sonntag loswerden. „Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem ,MM’“, sagt die langjährige Leserin. „Ihre Zeitung ist sehr informativ.“

Auch für einen 77-jährigen Mannheimer, der seinen Namen nicht in den Medien lesen will, gehört zum Tagesablauf der „MM“ dazu. Er liest die Zeitung jeden Morgen zum Frühstück. Am Telefon hat er einige konkrete Fragen zu Corona, will zum Beispiel wissen, was genau eine Mutation ist. Die Erklärung – dass es sich dabei um eine Veränderung des Virus-Erbguts handelt, die auch die Eigenschaften des Virus verändern kann – würde er gerne in der Zeitung lesen. Ebenso Übersetzungen für die Anglizismen, etwa Hotspot, Lockdown, Shutdown. „Wissen Sie, ich bin nicht mehr der Jüngste“, sagt er mit einem Schmunzeln, das man auch am Telefon hört. „Und ich frage mich schon, ob es da keine deutschen Begriffe gibt.“

Corona war im „MM“-Dialog das beherrschende Thema – aber nicht das einzige. So wünschte sich Karlheinz Sausbier, Leser aus der Schwetzingerstadt, im Gespräch mit Chefredakteur Karsten Kammholz eine feste Leserbriefseite in jeder Samstag-Ausgabe. Am Wochenende seien die Leserbriefe für ihn das Wichtigste. Mitunter kommt ihm die Berichterstattung zu unkritisch vor, etwa wenn es um den Mannheimer Handel geht, die Baumfällungen in der Stadt oder die Bauvorhaben. Sausbier ist überzeugt: „Euer Pfund ist der Lokalteil. Da müsst ihr mehr bieten für die Leser.“

Eine Leserin, die ihren Namen hier nicht lesen möchte, empfiehlt der „MM“-Redaktion, die steigende Zahl an unerzogenen Hunden zu thematisieren. Im Dossenwald würden Hunde frei laufen und Rehe jagen. „Im Wald haben Hund und Herr auf dem Weg zu bleiben.“ An diese Grundregel würden sich Hundebesitzer kaum noch halten. „Die Leute ahnen nicht, was sie der Natur und gerade den Tieren damit antun.“ Der Wald müsse als schutzwürdiges Gebiet mehr thematisiert werden.