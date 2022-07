Bei Anzeige gelogen

Ein 21-Jähriger hat am Freitagmorgen eine Unfallflucht zu Anzeige gebracht – und dabei gelogen. Laut Polizei gab er an, dass ihm eine Mercedes-Fahrerin in der Roonstraße gegen seinen VW gefahren sei. Anschließend sei sie davongefahren. Aufgrund des Kennzeichens konnte rasch die Halterin ermittelt werden. Die 30-Jährige und deren Beifahrerin bestätigten, dass es beim Rückwärtsfahren eine Berührung gab. Allerdings hätte man gemeinsam die Fahrzeuge begutachtet und sich geeinigt. Bei der Anzeigenaufnahme machte der 21-Jährige jedoch Beschädigungen an der vorderen Stoßstange geltend. Den Beamten fiel auf, dass dort weiße Lackantragungen zu sehen waren. Der Mercedes ist jedoch schwarz. Gegen den 21-Jährigen wird nun ermittelt. red/tbö

