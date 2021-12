Mannheim. Nach einem Unfall kommt es in der Mannheimer Schwetzingerstadt am späten Samstagnachmittag zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr. Auch die Straßenbahn in Höhe des Planetariums ist gesperrt. Nach ersten Angaben der Polizei wurden bei dem Unfall im Kreuzungsbereich der Augustaanlage zur Seckenheimer Straße zwei Personen verletzt. Der Rettungsdienst ist im Einsatz, die Unfallaufnahme dauert an. Wie lange Beeinträchtigungen noch andauern, kann momentan noch nicht gesagt werden.

