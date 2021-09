Behinderungen im Mannheimer Verkehr am Freitag und Samstag

Mannheim. Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer in Mannheim müssen sich am Freitag und Samstag auf Behinderungen einstellen. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, sind mehrere Demonstrationen dafür verantwortlich. Mit Beeinträchtigungen sei sowohl durch zeitweise Sperrungen im Straßenverkehr als auch bei den Stadtbahnen zu rechnen, die während der Demos umgeleitet werden.

Bei einem Demonstrationszug durch die Quadratestadt am Freitag werden bis zu 1.000 Teilnehmer erwartet. Zunächst findet eine Auftaktkundgebung um 17 Uhr auf dem Alten Meßplatz statt. Gegen 17:30 Uhr soll der Zug dann nach Angaben der Stadt über die Kurpfalzbrücke, den Kurpfalzkreisel und Friedrichsring bis zur Fressgasse führen. Weiter geht es durch die Fressgasse und verlängerte Fressgasse bis zum Rathaus E5. Von da zieht der Zug über die verlängerte Kunststraße in Fahrtrichtung zum Paradeplatz, über die Breite Straße bis zum Marktplatz, auf dem eine Abschlusskundgebung stattfindet.

Zwei Demos am Samstag

Am Samstag stehen gleich zwei Demos auf dem Programm. Dabei beginnt der erste Zug ab 13.30 Uhr zunächst am Ehrenhof des Schlosses. Nach Überquerung der Bismarckstraße verläuft der Zug weiter über die Breite Straße bis zum Paradeplatz, wo eine Zwischenkundgebung stattfindet. Vom Paradeplatz geht es wieder zurück zum Ehrenhof. Erwartet werden rund 100 bis 200 Teilnehmer.

Der zweite Demonstrationszug am Samstag startet gegen 18 Uhr in der Moltkestraße. Er verläuft über den Kaiserring Richtung Wasserturm, über die Planken und die verlängerten Planken bis zum Rathaus in E5. Dort biegt der Zug nach links in die Straße zwischen D5 und D6 ein und geht weiter bis zur verlängerten Kunststraße. Der Weg führt in Fahrtrichtung weiter über die verlängerte Kunststraße bis zum Paradeplatz. Anschließend biegt der Demonstrationszug nach links ab. Über die Breite Straße, den Kurpfalzkreisel und die Kurpfalzbrücke geht es bis zum Alten Meßplatz weiter. Dort gibt es eine Abschlusskundgebung. Erwartet werden rund 500 Teilnehmer.