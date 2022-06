Mannheim. Die Veranstaltungsreihe Hiphop im Kubus bei zeitraumexit, dem Ort für erweiterte Kunst in der Hafenstraße 68 stellt Künstler und Stile jenseits des deutschen Mainstream-Rap in den Mittelpunkt. Neben einer Lecture-Performance und zwei Konzertabenden steht ein kostenloser HipHop Ferien-Workshop für Jugendliche auf dem Programm des Künstlerinnen-Hauses. Den Beginn der Veranstaltungsreihe machen Murat Güngör und Hannes Loh am Freitag, 3. Juni, um 20 Uhr.

