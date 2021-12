Begehrte Adresse für Studenten

Bunte Fassaden statt Einheitsgrau, farbige Autos statt eine Lackierung in Nato-oliv sowie überall Jeans und bunte T-Shirts statt Männer im Fleckentarnanzug: Seit 25 Jahren ist die frühere Ludwig-Frank-Kaserne eine Studentensiedlung. Die Zäune mit Stacheldraht sind weg – und das einstige Wachlokal am Tor am Ulmenweg dient als Pizzeria.

Mit 633 Wohnheimplätzen geht es im Dezember 1996 los, heute werden 502 Einzelzimmer, 271 Apartments sowie ein Eltern-Kind-Apartment angeboten. Zur Einweihungsfeier nach dem aufwendigen Umbau durch die GBG – Mannheimer Wohnungsbaugaugesellschaft gibt es aus Stuttgart die Zusage, dass die Landesregierung die 5,4 Millionen Mark für den letzten fehlenden Bauabschnitt zur Verfügung stellt. „Das hat lange Zeit nicht besonders gut ausgesehen“, atmet daraufhin der damalige Geschäftsführer des Studentenwerks, Karlheinz Metzger, auf.

Einst Zirkus-Winterquartier

Insgesamt ist die 1998 dann komplett fertiggestellte, neue Studentensiedlung ein 40-Millionen-Euro-Projekt, weil sich der Umbau der einstigen Stuben dann doch als aufwendiger erweist als gedacht. Aber auch dank Bus- sowie Stadtbahnhaltestelle direkt vor der Tür und moderner Zimmer zählt die Wohnanlage heute zu den begehrten Adressen bei Mannheimer Studenten. Nur das bei der Einweihung formulierte Ziel, dass auch Vereine aus der Neckarstadt das einstige Mannschaftsheim – sprich: die Kantine – mit seiner Bühne bespielen, wird so gut wie nie Wirklichkeit. Doch im Bezirksbeirat geäußerte Befürchtungen („So viele Studenten auf einem Fleck, das gibt Probleme“) bewahrheiten sich ebenso nicht.

Vielmehr gilt das gesamte Areal als ein gelungenes Beispiel der Konversion, also der Umnutzung einstiger Militärflächen. Schließlich ist die Studentensiedlung nur der Auftakt. Dazu entsteht ab 2002 ein Wohngebiet vorwiegend für junge Familien, durchzogen von einem großen öffentlichen Grünzug, der dem „Centro Verde“ genannten Viertel (auf Deutsch „Grüne Mitte“) den Namen gibt. Fast 2000 Menschen leben hier. Hinzu kommt ein Pflegeheim und die Unternehmenszentrale der GBG, die das von der Stadt vom Bund gekaufte Gebiet entwickelt und erst einmal aufwendig von Altlasten reinigt. Nicht realisiert wird nur die Idee, den angrenzenden Polizei-Kraftwagenhof auch zu verlegen und ebenso zu bebauen.

Doch nichts erinnert mehr daran, dass es hier lange einen Kleinkaliberschießstand, Kfz-Werkstätten einen Appellplatz, die Zahnarztstation und unzählige Fahrzeughallen gibt – nicht einmal eine Gedenktafel.

Viele Jahrzehnte dient das Areal zwischen Radrennbahn und Ulmenweg dem Militär. 1936 wird der Bau der Kaserne beschlossen, damals als Musterbauwerk einer modernen Soldatenunterkunft gerühmt. Im August 1939 zieht eine motorisierte Artillerie-Abteilung der Wehrmacht ein. Im Volksmund ist schnell von „Lüttichkaserne“ die Rede – in Erinnerung an die im Ersten Weltkrieg bei der belgischen Stadt siegreichen Soldaten des traditionsreichen Mannheimer 110er-Bataillons.

Im Zweiten Weltkrieg bekommt die Kaserne einige Bombentreffer. Nach der Kapitulation leben hier erst 5000 Flüchtlinge in ärmlichen Verhältnissen. Später dient die Kaserne als Winterquartier des Zirkus Sarrasani und der Hochseilartisten der Traber-Familie. Drei Blocks nutzt das Diakonissen-Krankenhaus als Ausweichstandort, bis es seinen Neubau im Niederfeld bezieht.

Anfang 1958 aber meldet die neu aufgestellte Bundeswehr Bedarf an. 1962 zieht sie tatsächlich am Ulmenweg ein – noch in die umgangssprachlich so genannte Lüttichkaserne. 1974 erfolgt aber, auf Initiative eines Hauptfeldwebels, die offizielle Benennung nach Ludwig Frank, dem als Freiwilliger im Ersten Weltkrieg gefallenen jüdischen Rechtsanwalt und Mannheimer SPD-Reichstagsabgeordneten.

Die Kaserne ist – neben zwei Stäben des Territorialheers – in erster Linie die Heimat des Fernmeldebataillons 970, das als „Mannheimer Hausbataillon“ gilt und in der Regel 700 Mann zählt. Rund 16 000 junge Männer leisten über die Jahrzehnte hinweg hier ihren Wehrdienst, viele aus der Kurpfalz „heimatnah einberufen“, wie es damals heißt.

Militärgeschichte geschrieben

Das Bataillon ist beliebt, weil es für das Blumepeterfest die Erbsensuppe kocht und bei der Oberrheinischen Ruderregatta oder dem Maimarkt-Reitturnier hilft. Es schreibt aber auch zweimal Militärgeschichte. Im September 1990, noch vor der Einheit, erhalten die Soldaten Fahrbefehle nach Thüringen in die noch existierende DDR, um mit Stahltürmen und Parabolspiegeln per Richtfunkstrecke das völlig überlastete Telefonnetz zwischen Ost und West zu entlasten. Beim ersten bewaffneten Bundeswehr-Auslandseinsatz in Somalia 1993 sind es Mannheimer Fernmelder, die dafür sorgen, dass ihre Kameraden aus Afrika mit der Heimat telefonieren können. Im März 1994 wird jedoch die Truppenfahne eingerollt, und es endet die 388-jährige Geschichte Mannheims als Garnisonsstadt.