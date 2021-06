Begegnung mit Ulla Hofmann

Bei der zehnten Online-Veranstaltung der Reihe „Begegnung mit …“ der Freunde und Förderer des Nationaltheaters kommt ein besonderer Gast zu Wort: Ulla Hofmann. Die mit dem Bloomaulorden geehrte Journalistin ist seit 1994 eine von zwei stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins. Im Gespräch mit ihr wird Helen Heberer, die ebenfalls stellvertretende Vereinsvorsitzende ist, Ulla Hofmanns jahrzehntelanges Engagement für das Nationaltheater Revue passieren lassen. Hofmann, kürzlich 90 Jahre alt geworden, saß bereits im Publikum, als das Nationaltheater nach dem Zweiten Weltkrieg in der „Schauburg“ in K 1 den Spielbetrieb wieder aufnahm. Seit Jahren sorgt sie dafür, dass neu ins Ensemble des Nationaltheaters kommende Schauspieler und Sänger mehr über die Stadt erfahren, in der sie nun auftreten. Das Gespräch findet am Dienstag, 15. Juni, um 20 Uhr über die Videoplattform Zoom statt. Die Einwahl ist ab 19.45 Uhr möglich. Informationen im Internet unter www.freunde-nationaltheater.de. Das Gespräch kann live am Computer, Tablet, Smartphone oder auch am Telefon verfolgt werden. pwr

AdUnit urban-intext1