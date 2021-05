Begegnung mit Eikötter und Pitoll

Ein bekanntes Paar aus dem Nationaltheater steht am Dienstag, 1. Juni im Mittelpunkt des nächsten Termins der Veranstaltungsreihe „Begegnung mit. . .“ der Freunde und Förderer des Nationaltheaters. Zu Gast sind gleich zwei Publikumslieblinge, Schauspielerin Ragna Pitolll und Opernsänger Uwe Eikötter. Seit 2003 hat Ragna Pitoll in den verschiedensten Rollen das Publikum begeistert. Derzeit ist sie mit den Proben zur Neuproduktion von Schillers „Die Jungfrau von Orleans“ beschäftig. Neben ihrer Arbeit am Theater ist sie auch immer wieder im Fernsehen zu sehen, ´zuletzt im Stuttgarter Tatort „HAL“ oder im „Taunuskrimi“. Uwe Eikötter ist dem Nationaltheater seit 1999 verbunden und verkörperte sehr erfolgreich viele wichtige Partien. Aktuell ist er in der Produktion „Simplicius Simplicissimus“ dabei, die im Juni ihre Premiere erleben wird.

AdUnit urban-intext1

Das Gespräch findet um 20 Uhr über die Video-Plattform Zoom statt. Eine detaillierte Anleitung für den Zugang zum Zoom-Meeting findet sich unter www.freunde-nationaltheater.de im Internet, man kann aber auch einfach per Telefon zuhören.