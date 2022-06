Begegnung, die verändert

Alles wirkliche Leben ist Begegnung, so sagt es der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber – und Recht hat er!

So lange haben wir es, wenn überhaupt, dann nur sehr eingeschränkt, durchführen können: Reisen und damit in Kontakt kommen mit Landschaften, Natur, mit Land und Leuten. An Ostern waren wir endlich wieder in Großbritannien, diesmal auf der Kanalinsel Guernsey. Nach dem Osternachtsgottesdienst mussten wir – es ging auf 23 Uhr – den letzten Nachtbus noch erwischen, denn unser Hotel lag weit außerhalb der Stadt, oben auf den Klippen.

Kein Gedanke bei Nacht, ohne Ortskenntnis und ohne gute Taschenlampe, den Weg dorthin zu finden. Da half nur fragen und um Hilfe bitten. Eine jüngere Frau nahm sich der beiden ortsunkundigen Touristen an – und so führte eine Frau aus dem Senegal zwei Deutsche in sehr schnellem Schritt durch die steilen Straßen von St. Peter Port, vorbei an ihrem eigenen Wohnhaus, bis zur Haltestelle der Nachtbusse. Drei Menschen, die sich davor noch nie begegnet waren, kamen miteinander ins Gespräch – Lebensgeschichte in Kurzform. Eine kurze Begegnung, keine 20 Minuten, und doch wird sie für uns immer mit diesem Osterfest auf Guernsey verbunden bleiben: Selbstverständliche, freundliche Hilfe und letztlich auch Fürsorge, damit die beiden Fremden nicht auf dem Weg verloren gehen.

Leben ist Begegnung und das nicht nur in Situationen, wo wir irgendwo fremd sind und Hilfe benötigen, sondern immer. Manchmal denke ich, die Pandemie hat es noch verstärkt, was in der Gesellschaft schon als Entwicklung grundgelegt war: Wir wollen ein eigenständiges, freies, möglichst autonomes Leben führen. Begriffe wie Selbstgestaltung, Selbstentwurf, Selbstverwirklichung und Selbstsorge gehören zum Grundwortschatz. Dagegen ist grundsätzlich überhaupt nichts einzuwenden – wenn wir dabei den oder die andere nicht aus dem Blick verlieren.

Der Mensch ist, so sagt es Buber, ein dialogisches Wesen. Wir werden in der Begegnung mit dem anderen Menschen zu denen, die wir sind. Und das geht nahezu ein Leben lang so. Menschsein bedeutet also: In Beziehung sein mit anderen Menschen. In Begegnung sein ist nicht statisch, sondern dynamisch: Die Bibel findet hierzu das Bild des Geistes Gottes. Damit wird deutlich: Wenn Menschen ihren sicheren Zufluchtsort verlassen, den Mut finden, nach draußen zu gehen, dann geschieht, nahezu von alleine, Begegnung. Und dieses Erlebnis lässt uns verändert zurück.

Es stellt sicherlich in den meisten Fällen das Leben nicht auf den Kopf, aber sie ist in jedem Fall eines der vielen kleinen Puzzleteile, das unserem Leben Form gibt. Es ist eine Erfahrung, die sich durch unser Leben zieht, wie ein roter Faden. Philosophen haben dafür immer besonders schöne Begriffe: Man spricht hier vom „Fürsein“. Das bedeutet: Den Sprung wagen. Aus dem Blick, der um mein eigenes Ich kreist, der sich um Selbstverwirklichung usw. bemüht, heraustreten und den anderen in den Blick nehmen – ohne mich dabei zu verlieren. Klingt schwierig, ist es glaube ich auch. Das Kreisen um mich selbst wird aufgebrochen und der/die andere kommt in den Blick – der Geist Gottes, der es schafft, Beziehung zu stiften, wo vorher ängstliche Vereinzelung war und damit Begegnung ermöglicht, die wir gerade jetzt sicherlich alle brauchen.

Volker Imgram

Pastoralreferent Seelsorge-

heit Mannheim-Nord ein