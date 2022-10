Befragung zum Fahrradklima

Wie steht es eigentlich um den Radverkehr in Mannheim? Dieser Frage geht seit 1. September der ADFC-Fahrradklima-Test 2022 nach. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) ruft noch bis Ende November gemeinsam mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wieder hunderttausende Radfahrerinnen und Radfahrer dazu auf, die Fahrradfreundlichkeit von Städten und Gemeinden zu bewerten. Die Online-Umfrage, an der unter fahrradklima-test.adfc.de teilgenommen werden kann, findet dieses Jahr zum zehnten Mal statt. Vor zwei Jahren erreichte Mannheim mit einer Schulnote von 3,9 Rang sechs unter 26 deutschen Großstädten mit 200 000 bis 500 000 Einwohnern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Fahrradfreundlichkeit ist ein echter Standortfaktor und ein Synonym für Lebensqualität geworden“, wird Kathleen Lumma, Landesgeschäftsführerin des ADFC Baden-Württemberg, in der Mitteilung des Vereins zitiert. Der Test helfe, Stärken und Schwächen der Radverkehrsförderung in den Städten und Gemeinden zu erkennen.

Wichtiger Baustein

Wie fahrradfreundlich ist die Quadratestadt? © ADFC Mannheim

Ausgezeichnet werden demnach die fahrradfreundlichsten Städte und Gemeinden nach vier Einwohner-Größenklassen sowie diejenigen Städte, die seit der letzten Befragung am stärksten aufgeholt haben. Bei der Umfrage 2020 haben sich laut ADFC mehr als 230 000 Personen beteiligt (1112 davon aus Mannheim) und die Situation in insgesamt 1024 Kommunen bewertet. Jetzt gelte es, erneut abzustimmen und den Verantwortlichen zu zeigen, dass Radverkehrsförderung ein wichtiger Baustein der kommunalen Verkehrspolitik ist.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Verkehr Neuer Fahrradbürgermeister für Mannheim geplant Mehr erfahren

„Als begeisterter Fahrradfahrer und Bürgermeister für Mobilität freue ich mich, dass die Radelnden mit dem ADFC-Fahrradklima-Test die Möglichkeit haben, direkt den Radverkehr in unserer Stadt beurteilen zu können. Die Ergebnisse wollen wir als Orientierungshilfe nutzen, um weiterhin kontinuierlich und gezielt an Verbesserungen im Radverkehr zu arbeiten“, wird Bürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD) in einer Mitteilung der Stadt zitiert.

Bald 15 Fahrradstraßen

Als Erfinderstadt des Fahrrads setze Mannheim auf den Ausbau und die Verbesserung der Radwege, die Erhöhung der Sicherheit für Radfahrer sowie Service-Angebote und Werbung rund um das Verkehrsmittel Fahrrad, so die Mitteilung weiter. Mit den Umwandlungen des Alten Postwegs, der Straße zwischen den Quadraten E1/E2, der Luisenstraße sowie dem Paul-Martin-Ufer zur Fahrradstraße gebe es bald 15 Fahrradstraßen in Mannheim. Im gesamten Stadtgebiet werde das Angebot an Fahrradabstellplätzen stetig erweitert. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, werde die Situation von Radverkehrsanlagen an Hauptverkehrsstraßen verbessert. Zudem sollen bessere Querungsmöglichkeiten und Sichtverhältnisse das Radfahren erleichtern. red/kako