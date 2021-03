Wie es sich anfühlt, in einer Bar zu sitzen, das ist mittlerweile nur noch eine vergangene Erinnerung. Aber zumindest ein Teil dieses heimeligen Gefühls stellt sich am Dienstagabend ein bei den Bildern aus der Bar des Hotels Speicher7 – mit ihren Teppichen, Holzwänden und Ledersesseln. Von dort senden die beiden SPD-Landtagsabgeordneten Stefan Fulst-Blei und Boris Weirauch ihre Online-Diskussion, zu der mit Vize-Kanzler Olaf Scholz ihr derzeit wichtigster Parteifreund zugeschaltet ist.

Es geht an diesem Abend um die Zeit, wenn die Bars hoffentlich wieder offen sind. „Unser Konzept für ein gerechtes Land – Was sich nach der Pandemie ändern muss!“ lautet der Titel der Diskussion, die auf dem Youtube-Kanal und der Facebook-Seite der Mannheimer SPD übertragen wird. Von 150 Live-Zuschauern spricht die Partei am Tag danach, insgesamt habe es rund 1500 Aufrufe des Videos gegeben.

Zwei Blöcke bestimmen das Programm – Wirtschaft und Arbeit sowie Bildung und Familie. Zu jedem Thema sind außer Scholz zwei Gäste aus Mannheim zugeschaltet: Simone Burel, die eine linguistische Unternehmensberatung gegründet hat, und der IG-Metall-Bevollmächtigte Thomas Hahl. Dazu Schülersprecher Oskar Weiß und Nora Dreier (Elterninitiative Mannheim).

Das heimelige Bar-Gefühl stellt sich natürlich auch deshalb ein, weil sich bei der SPD traditionell alle duzen. Und so will Boris Weirauch von „Olaf“ wissen, was man denn aus der Pandemie lernen könne, um der „schleichenden Deindustrialisierung“ zu begegnen, mit der ja auch Mannheim schon schlimme Erfahrungen gemacht habe. Der Finanzminister sieht in der Kombination aus staatlich unterstützter Forschung und Unternehmertum den Schlüssel dazu, dass es den aktuell „sehr großen Wohlstand“ und die vielen erfolgreichen Unternehmen auch in 30 Jahren noch in Deutschland gibt. Die Impfstoffhersteller Biontec und Curevac, die viele Jahre auch staatlich finanzierte Grundlagenforschung betrieben hätten, seien ein gutes Beispiel dafür. Ähnlich, sagt Scholz, müsse man auch Themen wie Digitalisierung, 3-D-Druck und moderne Mobilität voranbringen. „Wir sind gewillt und vorbereitet, Milliarden in die elektrifizierte Mobilität zu investieren“. Leider komme der Ausbau der Ladeinfrastruktur nur „sehr langsam“ voran.

„Flexible Arbeitswelt“

Simone Burel gibt dem Finanzminister mit, dass die Gründerszene leider eine Männerdomäne sei und Gründungen von Frauen mehr Unterstützung bräuchten. Für Gewerkschafter Thomas Hahl muss es gelingen, den technologischen Wandel in der Industrie zu gestalten und gleichzeitig „Arbeitsplätze und Tarifbindung“ zu sichern.

Nach einer halben Stunde geht’s zum Thema Bildung und Familie. Der Zeitplan wird streng eingehalten, Scholz hat nur eine Stunde Zeit. Weirauch macht coronakonform am Stehtisch Platz für Fulst-Blei. In Sachen Bildungsgerechtigkeit sei in Baden-Württemberg nicht viel passiert, klagt dieser. Das neunjährige Gymnasium werde nicht ausgeweitet, und 2017 habe das Land 1000 Lehrerstellen gestrichen, die man jetzt gut brauchen könnte. „Wie kommen Kinder nach der Pandemie wieder an in der Schule?“, will Fulst-Blei wissen. Man werde dazu auch mehr Schulsozialarbeit brauchen, „und da setzen wir auf euch, Olaf“.

Der verweist beim Thema Schule auf den Digitalpakt, den der Bund aufgelegt habe. Scholz spricht sich dafür aus, bei der Digitalplattform für die Schule auf ein bundesweites System zu setzen. „Das Geld ist da.“ Schülersprecher Oskar Weiß wünscht sich digitale Unterrichtskonzepte, weg vom Frontal- und hin zum Projektunterricht.

Der Finanzminister betont auch, er wolle den Ausbau von Krippen, Kitas und Ganztagsschulen weiter voranbringen, die Betreuung solle langfristig gebührenfrei sein. Nora Dreier entgegnet, sie wolle aber lieber mehr Zeit für ihre Kinder haben. „Ich wünsche mir eine flexible Arbeitswelt, in der Eltern sowohl ihre Karriere voranbringen und sich um ihre Kinder kümmern können.“ Sie fordert deshalb, dass eine Vollzeitstelle nur 30 Wochenarbeitsstunden umfassen soll. Der Vize-Kanzler entgegnet, die Regierung habe ja bereits das Recht auf Arbeitszeitverkürzung geschaffen. Auch sei sein Eindruck, dass sich viele Mütter und Väter sehr wohl eine bessere Betreuungs-Infrastruktur wünschten. Der Bund habe Geld bereitgestellt für den Ausbau von Ganztagsschulen. „Aber die Landesregierungen in Baden-Württemberg und Hessen blockieren.“

Die Stunde ist um. Boris Weirauch beendet die Debatte, die sich nicht auf landespolitische Themen beschränkt hat, mit einem klaren landespolitischen Appell an die Wählerinnen und Wähler. „Beenden Sie gemeinsam mit uns die lähmende grün-schwarze Zweckehe!“