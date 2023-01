Beeinträchtigungen bei Linie 5 in Mannheim gehen noch länger

Mannheim. Aufgrund von andauernden Bauarbeiten an der Haltestelle Bensheimer Straße im Stadtteil Käfertal ist die Straßenbahnlinie 5 bis März eingleisig unterwegs. Wie die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (rnv) mitteilt, wird die Haltestelle voraussichtlich bis Juni 2023 barrierefrei umgebaut. Die Arbeiten an neuen Gleisanlagen im Bereich des Haltepunktes mitsamt zwei barrierefreien Bahnsteigen fingen bereits im September an und wurden nach Angaben der rnv nun verlängert. Allerdings sollen die Straßenbahnen laut dem Verkehrsunternehmen schon ab 20. März wieder auf regulärem Weg über die Schienen fahren. Ab 20. Februar können Reisende bereits am ersten neuen barrierefrei errichteten Bahnsteig direkt aus der Bahn mitten in Käfertal aussteigen.

Die Birkenauer Straße bleibt laut rnv für Verkehrsteilnehmende bis voraussichtlich Mai diesen Jahres nur aus Richtung Bensheimer Straße kommend bis Höhe des Baufeldes (in etwa Höhe Robert-Funari-Straße) befahrbar.

Umleitung über B 38

Eine Wendemöglichkeit für Fahrzeuge besteht nicht, die Umleitung erfolgt über die Magdeburger Straße, B 38, Waldstraße und Bensheimer Straße ist vor Ort ausgeschildert. Die Verkehrsführung kann abhängig des Baufortschritts jederzeit angepasst werden. Weitere Informationen zum abweichenden Betrieb der Straßenbahnlinie 5/5A sowie zu Fahrplananpassungen gibt es auch auf der Homepage des Unternehmens: www.rnv-online.de.